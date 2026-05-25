Köprülerin en yoğun statik yüke maruz kalan ve erişim rampasıyla bağlantıyı sağlayan dikey taşıyıcı menfez yapıları, geleneksel mimaride betonarme malzemeyle inşa ediliyor. Ancak zamanla betonda oluşan mikro çatlaklar ve genleşme problemleri yapısal güvenliği tehlikeye atıyor.

Alman mühendisler, bu kronik sorunu aşmak amacıyla A3 otoyolu üzerindeki 5 köprünün rekonstrüksiyon sürecinde alternatif bir zemin mühendisliği tekniğini devreye aldı. Yapılan testlerde, yeni yöntemle inşa edilen köprülerin her birinin yeniden yapım süresi 3 aya indirilirken, otoyolun sadece iki hafta sonu trafiğe kapatılması yeterli oldu.

PLASTİK AĞLAR TOPRAĞIN YANAL GENLEŞMESİNİ ENGELLİYOR

Mühendislik detaylarına göre, köprü ağırlığını doğrudan taşımayan yüksek mukavemetli plastik ağlar, sıkıştırılmış toprak kütlelerinin yanal olarak yayılmasını ve genleşmesini önlemek amacıyla bariyer olarak kullanılıyor. İnşaat sahasında, plastik ağ ile güçlendirilmiş toprak katmanları ile standart sıkıştırılmış toprak tabakaları ardışık olarak düzinelerce katman halinde üst üste seriliyor.

Oluşturulan bu esnek ve yoğun jeolojik kütle, köprü açıklığının betonarme bloklara ihtiyaç duyulmadan güvenli bir şekilde taşınmasını sağlıyor. Statik hesaplamalar, plastik ağın rolünün yük taşımak değil, toprağın yapısal bütünlüğünü korumak olduğunu gösteriyor.

MALİYETİ ÇOK DAHA UCUZ

Fransa'da 1960'lı yıllarda yapılan ilk deneylere dayanan bu yöntem, beton kullanımını minimuma indirerek inşaat sektöründe yüksek oranda hammadde tasarrufu sağlıyor. Çimento üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını düşürdüğü için çevre dostu olarak kabul edilen bu yapının, geleneksel betonarme menfezlerle en az aynı dayanıklılık süresine sahip olduğu bilimsel raporlarla tescillendi.

Almanya Federal Yol Dairesi'nin daha önce şüpheyle yaklaştığı bu teknoloji, A3 otoyolunda elde edilen yüksek verimlilik oranlarının ardından ülkedeki diğer küçük ve orta ölçekli köprü projeleri için de standart bir uygulama alternatifi haline geldi.