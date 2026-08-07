Boğaziçi köprüleri ve otoyolların işletme haklarını kapsayan özelleştirme ihalesine Makyol İnşaat ile birlikte girmeye hazırlanan Fransa merkezli altyapı fonu Meridiam, şimdi de komşu Yunanistan'ın elektrik hattı projesini aldı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in duyurduğu anlaşma kapsamında Meridiam, Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ı deniz altından bağlayacak elektrik hattı projesinin çoğunluk hissesini devraldı.

Yunanistan Başbakanlık Konutu ev sahipliğinde atılan imzaların ardından açıklamalarda bulunan Miçotakis, projenin bölge için stratejik bir kırılma noktası olduğunu vurguladı.

Meridiam CEO'su Thierry Déau ise projenin Avrupa enerjisi için önemine dikkat çekerek Yunanistan-Fransa stratejik ortaklığının bir meyvesi olduğunu belirtti. Yunanistan, bu hamleyle birlikte Doğu Akdeniz'deki elektrik ağlarını Avrupa pazarına bağlayan ana enerji merkezi olma hedefini güçlendiriyor.