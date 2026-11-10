İngiltere'nin Manchester kentinde kullanılmayan tarihi demiryolu kemerlerinin altına inşa edilen 40 konutluk yeni mahalle, sokakta yaşayan evsizler için kalıcı ve bağımsız bir yaşam alanı sunuyor. Bu atıl alanların dönüştürülmesiyle hayata geçirilen yerleşim, evsiz bireylerin resmi bir adrese kavuşarak topluma ve iş hayatına yeniden kazandırılmasını sağlıyor.

Manchester'ın Castlefield bölgesinde bulunan 22 atıl demiryolu kemerinin altı, evsizler için Embassy Village adı verilen modern bir mahalleye dönüştürüldü. Toplu barınaklardan farklı olarak her bir bireye müstakil bir yaşam alanı sunan bu projeyle, evsizliğin kalıcı olarak sona erdirilmesi hedefleniyor.

KÖPRÜ ALTINDAKİ 40 KONUT NASIL TASARLANDI?

Demiryolu hatlarının altındaki boşluklara yerleştirilen 40 müstakil konutun her birinde özel giriş kapısı, mutfak, banyo ve temel mobilyalar bulunuyor. Sakinlerin kendilerine ait bu müstakil alanlarda kalması ve resmi bir ikamet adresine sahip olması, iş başvurusu ve resmi işlemleri yapabilmelerini kolaylaştırıyor. Sakinlerin sosyal hayata uyum sağlaması için mahallede çamaşırhane, bilgisayar odası ve eğitim mutfağının yer aldığı bir topluluk merkezi kuruldu. Yaklaşık 1.800 bitkiyle düzenlenen yeşil alanlar, spor sahası ve sakinlerin kendi yiyeceklerini yetiştirebileceği sebze bahçeleri de yerleşke içinde hizmet veriyor.

Proje kapsamında mahalle sakinlerine bütçe yönetimi, yemek hazırlama ve iş görüşmesi teknikleri gibi konularda çok yönlü eğitimler veriliyor. Yaklaşık 20 şirketle yapılan ortaklıklar sayesinde bireylerin istihdama katılması doğrudan destekleniyor.

İŞE YERLEŞTİRİLENLERİN YÜZDE 75'İ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Embassy kuruluşu tarafından paylaşılan verilere göre, proje aracılığıyla işe yerleştirilen evsiz bireylerin yüzde 75'i çalıştıkları işte bir yıldan uzun süre kalmayı başardı. Atıl durumdaki demiryolu kemerlerinin bu şekilde değerlendirilmesi, hem şehir merkezindeki güvenlik sorunlarını azaltıyor hem de insanları kalıcı olarak sokaktan kurtarıyor.