ABD ile Kanada'yı birbirine bağlayan Gordie Howe Uluslararası Köprüsü projesinde, yol dolgularının ağırlığını azaltmak amacıyla özel polistiren köpük bloklardan yararlanılıyor. Yaklaşık 34 bin 500 bloğun kullanılmasının öngörüldüğü uygulama, özellikle zeminin yumuşak olduğu bölgelerde yolun çökme riskini azaltmayı hedefliyor.

YUMUŞAK ZEMİNE KARŞI ŞAŞIRTAN ÇÖZÜM

Kanada'nın Windsor kenti ile ABD'nin Detroit şehrini birbirine bağlayan köprü projesinin bağlantı yollarında, geleneksel dolgu malzemelerinden farklı bir yöntem uygulanıyor. Geofoam olarak bilinen genişletilmiş polistiren bloklar, yolun altındaki boşlukları doldurmak ve üstteki yapıyı desteklemek amacıyla kullanılıyor.

Bu blokların en önemli özelliği, sıradan toprak dolguya göre çok daha hafif olmaları. Büyük hacimlerine rağmen düşük ağırlıkları sayesinde zemine uygulanan yükü önemli ölçüde azaltabiliyorlar.

Bölgede bulunan yumuşak kil tabakaları, ağır dolguların oluşturduğu baskı nedeniyle zamanla sıkışabiliyor. Bu da yol yüzeyinde oturmalara, çatlaklara ve bakım ihtiyacının artmasına yol açabiliyor.

Mühendisler, tonlarca toprak ve taş yığmak yerine köpük bloklar kullanarak bu baskıyı azaltmayı amaçlıyor. Bloklar belirli bir düzende üst üste yerleştiriliyor ve üzerleri yolun diğer yapısal katmanlarıyla kapatılıyor.

AĞIR ARAÇLARIN GEÇECEĞİ YOLLARDA KULLANILIYOR

İlk bakışta kolayca kırılabilecek gibi görünen polistiren bloklar, aslında mühendislik uygulamaları için özel olarak üretiliyor. Düşük ağırlıklarına rağmen üzerlerine gelen yükleri taşıyabilecek şekilde tasarlanıyor ve uygun koruyucu katmanlarla birlikte kullanılıyor.

Köprü bağlantı yollarından otomobillerin yanı sıra ağır yük taşıyan kamyonların da geçmesi bekleniyor. Bu nedenle kullanılan malzemelerin yalnızca hafif olması değil, uzun süre boyunca güvenli biçimde çalışması da önem taşıyor.

Köpük blokların kullanılması, ağır dolgu malzemelerinin taşınması ihtiyacını azaltarak inşaat sürecini de kolaylaştırabiliyor. Ayrıca zemindeki oturmaların sınırlandırılması, ilerleyen yıllarda yol yüzeyinde oluşabilecek hasarların önüne geçilmesine yardımcı olabiliyor.

Gordie Howe Uluslararası Köprüsü'ndeki uygulama, ilk bakışta dayanıksız görünen bir malzemenin doğru mühendislik hesaplarıyla büyük altyapı projelerinde nasıl kullanılabildiğini gösteriyor.