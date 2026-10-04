New Orleans’ın gelişimiyle birlikte ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla inşa edilen ve iki paralel köprüden oluşan bu yapı, her yıl ortalama 12 milyon araca ev sahipliği yapıyor. Uygun hava şartlarında yaklaşık yarım saat süren yolculuk, yarattığı sonsuzluk hissi ve ürkütücü atmosfer nedeniyle bazı sürücüler için adeta bir kâbusa dönüşüyor.

KÖPRÜNÜN ORTASINDA KARA TAMAMEN KAYBOLUYOR

Köprünün en dikkat çekici ve tedirgin edici özelliği ise yaklaşık 13 kilometrelik orta bölümünde her iki tarafta da karanın tamamen gözden kaybolması oluyor. Gökyüzü ve suyun birleştiği, özellikle sisli veya sakin havalarda ufuk çizgisinin belirsizleştiği bu hat, sürücülerde yoğun panik ve yön duygusu kaybına yol açıyor.

GEÇMEK İÇİN POLİS EŞLİK EDİYOR

Korkudan ilerleyemeyen ya da fenalaşan sürücülerin imdadına ise 7 gün 24 saat devriye gezen köprü polisi ve özel devriye ekipleri yetişiyor. Köprü üzerinde güvenlik gerekçesiyle bireysel dönüş imkânı bulunmazken, panikleyen sürücüler polis refakatinde yönlendirilerek karşı kıyıya emniyetle geçiriliyor.

Uluslararası basında dünyanın en korkutucu yapıları arasında gösterilen Lake Pontchartrain Causeway, rekorlar tarihindeki yerini de koruyor. Çin’de açılan Qingdao Jiaozhou Körfezi Köprüsü’nün ardından Guinness’in kategorileri ikiye ayırmasıyla Causeway, "en uzun kesintisiz su üzerindeki köprü" unvanını unvanını elinde tutmayı sürdürüyor.

Devasa uzunluğuna ve fırtınalı hava koşullarında yaşattığı strese rağmen köprü, eyaletin en önemli ulaşım damarlarından biri olmaya devam ediyor.