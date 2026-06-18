Geçiş için yüksekliği 57 metreye düşürülen gemi, denizden 65 metre yükseklikteki birinci köprünün altından geçti. Gemi doğal gaz boru hattı döşemek amacıyla, Libya’daki Bouri Limanı’ndan Romanya’nın Köstence Limanı’na gidiyor.





198 metre uzunluğa, 135 metre yüksekliğe ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip olan Saipem 7000, 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeyebiliyor. Saipem 7000 daha önce, Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz taşıyan Mavi Akım Projesi kapsamında Karadeniz’de 2 bin 150 metre derinliğe kadar 24 inçlik boru hattı döşeyerek önemli bir rekora imza atmıştı.





Geminin tanklarına su alınarak yüksekliği 57 metreye düşürüldü, kule ve vinçleri yatırıldı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün denizden yüksekliği 65 metre.