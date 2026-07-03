Köprü, tünel ve otoyollara yapılan son zam, milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği temmuz zammı için kötü işaret oldu.

Paralı yollara yapılan son zam, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün saat 10’da açıklayacağı haziran ayı enflasyonunun yüzde 0.84 ile 1.07 aralığında kalacağını gösterdi. Bu durumda 6 aylık enflasyonun

yüzde 18’in altında gerçekleşmesi, en düşük emekliye yaklaşık 3.540 lira zam yapılması bekleniyor.

‘Deli Dumrul’ mantığıyla özel şirketlere işlettirilen otoyol, köprü ve tünel geçiş ücretlerine 6 aylık enflasyon dikkate alınarak yüzde 17.59-17.86 aralığında zam yapıldı. Şirketlerin kasasına giren bu zammı Karayolları Genel Müdürlüğü belirliyor. Zamlı tarife, şirketler daha çok para kazansın diye Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) açıklanacağı 3 Temmuz bile beklenmeden 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya alındı.

EN DÜŞÜK 23 BİN

Köprü ve tünel zamlarının işaret ettiği Haziran ayı enflasyonu yüzde 0.84 ile 1.07 aralığında görünüyor. Haziran enflasyonun Karayolları’nın öngörüsüne paralel gelmesi durumunda 6 aylık enflasyon yüzde yüzde 17.59-17.86 civarında gerçekleşecek. Bu durumda memur ve memur emeklileri yüzde 13.35-13.61 aralığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17.59-17.86 civarında bir zam alacak. Bu zamlarla en düşük emekli aylığı 20 bin liradan yaklaşık 23 bin 540 liraya çıkacak. Emekli 3 bin 540 liralık zamla altı ay daha idare edecek. En düşük memur emeklisi de 3 bin 740 lira zam olacak, yeni maaşı 31 bin 521 lira olacak. En düşük memur maaşı da 7 bin 871 lira artışla 58 bin 305 liradan 66 bin 176 liraya çıkacak.

Enflasyondan 3 gün önce zamları açıkladı

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün haziran ayı enflasyonunu 3 gün önceden nasıl öğrendiği ve neye göre hesapladığı merak ediliyor. Uzmanlar konuyla ilgili iki ihtimal üzerinde durdu. Bugün açıklanan haziran ayı enflasyon oranının Karayolları Genel Müdürlüğü’ne önceden söylendiği ilk ihtimal olarak masada yer alırken Karayolları Genel Müdürlüğü’nün tahmini bir haziran enflasyonu hesabıyla zamları açıklamış olabileceği de ifade edildi.