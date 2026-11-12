Rio de Janeiro'daki Rio-Niterói Köprüsü'nün altından geçirilen P-35 adlı platform, yedi römorkörün yardımıyla kontrollü şekilde taşındı. Yaklaşık 100 kişinin görev aldığı operasyon sırasında köprünün yüksekliği, deniz koşulları ve platformun dengesi dikkate alındı. Dev yapının köprünün altından geçtiği anlar ise dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

330 METRELİK DEV İÇİN ÖZEL HAZIRLIK YAPILDI

Brezilya'nın petrol sektöründe uzun yıllar kullanılan P-35 platformunun taşınması, boyutları nedeniyle ayrıntılı bir planlama gerektirdi. Yaklaşık 330 metre uzunluğundaki yüzer üretim tesisinin Rio-Niterói Köprüsü'nün altından geçebilmesi için yüksekliğini artıran bazı üst yapılar söküldü.

Platformun hareketi sırasında yedi römorkör görev aldı. Yaklaşık 100 kişilik ekip, dev yapının güvenli şekilde ilerlemesi için operasyonun farklı aşamalarında çalıştı. Köprünün altındaki geçiş alanı ve platformun yüksekliği dikkate alınarak taşıma işlemi kontrollü biçimde gerçekleştirildi.

YILLARCA PETROL ÜRETİMİNDE KULLANILDI

P-35, Brezilya'nın açık deniz petrol faaliyetlerinde kullanılan yüzer üretim, depolama ve boşaltma tesislerinden biri olarak hizmet verdi. FPSO olarak adlandırılan bu tür platformlar, deniz tabanından çıkarılan petrolün işlenmesini ve depolanmasını sağlıyor. Toplanan petrol daha sonra tankerlerle başka tesislere taşınabiliyor.

Üretim faaliyetlerini tamamlayan P-35'in taşınması, büyük deniz yapılarının hizmet dışına çıkarılma sürecindeki zorlukları da gözler önüne serdi. Özellikle platformun yüksekliği nedeniyle bazı parçalarının sökülmesi, operasyonun en dikkat çekici aşamalarından biri oldu.

Dev platformun köprünün altından başarıyla geçirilmesi, deniz taşımacılığında hassas planlamanın ve mühendislik çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.