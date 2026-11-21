Güney Kore'de üniversite giriş sınavlarında kopya vakalarına karşı dikkat çeken bir uygulama başlatılıyor. Devlet Başkanı Lee Jae Myung, kopya çekenleri ihbar edenlere vaka başına 100 milyon won (yaklaşık 3,7 milyon lira) ödül verileceğini açıkladı.

Lee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birden fazla kopya vakasının bildirilmesi durumunda toplam ödül miktarının 100 milyon wonu aşabileceğini belirtti. Kendi kopya eylemini itiraf ederek suç ortaklarını bildiren kişilerin cezalarında indirim yapılacağını ve vaat edilen ödülün tamamını alabileceklerini duyurdu.

SINAV SİSTEMİ BAŞTAN DÜZENLENECEK

Uzmanlarla bir araya gelen Lee, kopya çekilmesini önlemek amacıyla ulusal sınav sisteminin değişen koşullara uygun şekilde yeniden düzenlenmesi talimatını verdi. Özellikle yapay zeka ve dijital cihazların sınavlarda kötüye kullanılmasının fırsat eşitliğine ve toplumsal güvene zarar verdiğine dikkat çekti.

Sınavlarda kopya çekmenin kamu yolsuzluğu kadar ciddi bir suç olduğunu belirten Lee, adayların yıllarca verdiği emeğin korunması ve bu tür ihlallerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Geçmiş sınavlardaki şüpheli kopya vakalarının da soruşturulmasını istedi.

98 KİŞİ KOPYA ÇEKERKEN YAKALANDI

Güney Kore Eğitim Bakanlığı, son üniversite giriş sınavında toplam 98 kişinin kopya çekerken yakalandığını açıkladı. Sınav öncesinde gönderilen uyarı mesajı sayesinde 49 kişinin cep telefonuyla sınava girdiği de belirlendi.

Öte yandan ülkede yapay zeka ve dijital cihazlarla gerçekleştirilen kopya vakaları da gündeme geldi. Güney Kore yasalarına göre kopya çektiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılıyor ve 5 yıl boyunca sınavlara girmeleri yasaklanabiliyor.