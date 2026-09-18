Bazı kaynaklarda, kör Bulgar kahin Baba Vanga’ya atfedilen kehanetlere göre 2026 yılının son döneminin iki burç için maddi açıdan hareketli geçeceği öne sürülüyor.

Bu astrolojik yorumlara göre sonbahar ayları, söz konusu burçlar için yeni kazanç fırsatlarının ortaya çıkabileceği bir döneme işaret ediyor. Beklenmedik kaynaklardan gelebilecek gelirler ve daha önce fark edilmeyen fırsatlar, yıl sonuna doğru maddi açıdan dikkat çekici gelişmeler yaşanmasına neden olabilir.

Aslan

Aslan burçları için yıl sonuna doğru finansal açıdan olumlu gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

Astrolojik yorumlara göre miras, mülkle ilgili sorunların çözülmesi ya da geçmişte yapılan yatırımların değer kazanması gibi beklenmedik gelişmeler yeni gelir kapıları oluşturabilir.

Özellikle uzun süredir sonuç vermesi beklenen bazı maddi konularda hareketlilik yaşanması ve Aslanların daha önce fark etmedikleri fırsatlarla karşılaşması mümkün görülüyor.

Akrep

Yılın son dönemi, Akrep burçları açısından geçmişte verilen emeklerin karşılığının alınabileceği bir dönem olarak yorumlanıyor.

Astrologların değerlendirmelerine göre Akreplerin iş hayatındaki sezgileri ve dikkatli kararları, terfi, daha avantajlı iş anlaşmaları veya yeni kazanç fırsatları şeklinde geri dönebilir.