2006’da Oryantal Star, 2011’de ise Survivor yarışmalarıyla tanınan Didem Ceran, yıllar sonra bu kez geçirdiği estetik operasyonla gündeme geldi. Şimdilerde fenomen olan Ceran'ın ameliyat sonrası gelişimini gün be gün paylaşması ilgi görmüştü.

YÜZ NAKLİ İÇİN KORE'YE GİTTİ

Şubat 2026’da Güney Kore’de özel bir klinikte ameliyat olan Didem Ceran, yüz yapısının tamamen değiştiğini açıkladı.

''BEBEKSİLİĞİM YAPAY ZEKA DEĞİL''

Yapay zeka ile hazırladığı photoshoplu fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Ceran, yoğun eleştiri aldı. ''Kendinizi kandırmayın, yüzünüz hala oturmadı.'' yorumlarına aldırış etmemeye çalıştı.

Operasyon sonrası paylaşımlar yapmayı sürdüren Ceran’ın son görüntüleri, takipçileri tarafından dikkatle inceleniyor. Eleştirilere isyan eden Ceran, ''Bebeksiyim, yapay zeka değil'' diye konuştu.



Ceran dayanamayıp şu sözleri söyledi:

'' Fotoğrafıma yapay zeka diye suçlamayla karşılaştım. Hanginiz kendinizle oynamadan fotoğraf paylaşıyorsunuz. Benim yapay zeka araçlarını kullanmam işimi anladığımı gösterir. ''