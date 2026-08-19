Güney Kore'nin geliştirdiği K9 kendinden tahrikli obüs, dünyanın en büyük savunma pazarında kritik bir eşiği geçti. Hanwha Aerospace, ABD Ordusuna K9MH modelinden 6 prototip teslim etmek üzere 262,9 milyon dolara kadar değere sahip bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşmayı önemli kılan yalnızca siparişin büyüklüğü değil. Güney Kore yapımı bir silah sistemi ilk kez ABD Ordusu'nun envanterine girecek.

ABD Ordusu, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında savaş alanındaki hareket kabiliyetinin önem kazanması üzerine yeni nesil tekerlekli kendinden tahrikli obüs arayışına girdi. M777 155 mm çekili obüslerin yerini alması planlanan sistem için dünyanın önde gelen savunma şirketleri yarıştı.

Hanwha Defense USA tarafından geliştirilen K9MH, bu rekabetin sonunda ABD Ordusunun nihai adaylarından biri oldu.

İlk etapta 6 adet üretilecek

Hanwha Aerospace, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD Ordusunun 6 adet K9MH prototipi için şirketin ABD'deki iştiraki Hanwha Defense USA ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sözleşmenin toplam değerinin 262,9 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtildi. ABD Ordusu ayrıca ilk 6 prototipin ardından 12 adet daha K9MH satın alma seçeneğine sahip.

K9MH, otomatik taret sistemiyle donatılmış tekerlekli bir kendinden tahrikli obüs olarak öne çıkıyor.

ABD Ordusu önümüzdeki yaklaşık dört yıl boyunca prototipleri sahada değerlendirecek. Askerler sistemin performansını, güvenilirliğini ve bakım kolaylığını doğrudan test edecek.

Bu sürecin sonunda herhangi bir engel ortaya çıkmaması halinde seri üretim sözleşmesinin imzalanması planlanıyor. Program kapsamında yaklaşık 500 adetlik nihai üretim hedefinden söz ediliyor.

Dünyanın devleriyle yarıştı

K9MH'nin ABD Ordusunun radarına girmesi kolay olmadı. Program kapsamında Hanwha Defense USA'nın yanı sıra ABD, Almanya, İtalya ve İngiltere merkezli savunma şirketleri de yarıştı.

Anduril ve Oshkosh Defense'i içeren Elbit America, İtalya'nın Leonardo'su, Almanya'nın Rheinmetall'i ve İngiltere'nin BAE Systems'i programda yer alan şirketler arasında bulunuyordu.

ABD'nin tercihi, savunma sanayisinde Güney Kore açısından önemli bir kapının açılması anlamına geliyor.

Çünkü ABD pazarı, dünyanın en büyük savunma pazarlarından biri olmasının yanı sıra yerli üretim, maliyet, tedarik zinciri ve teknoloji entegrasyonu açısından yabancı şirketlerin aşması zor engeller barındırıyor.

Savaş alanındaki değişim K9'un önünü açtı

ABD Ordusunun yeni obüs arayışının arkasında savaş alanındaki değişim bulunuyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında insansız hava araçlarının yoğun şekilde kullanılması, topçu sistemlerinin ateş gücü kadar hızlı hareket edebilmesini ve saldırı sonrasında konum değiştirebilmesini de önemli hale getirdi.

Bu nedenle ABD Ordusu, M777 gibi çekili sistemlerin yerine daha yüksek hareket kabiliyetine sahip tekerlekli kendinden tahrikli obüslere yönelmeye başladı.

Başlangıçta ABD'nin yeni nesil 58 kalibrelik toplu paletli bir kendinden tahrikli obüs geliştirmeyi planladığı belirtiliyordu. Ancak uzun mesafeli birlik konuşlandırma ihtiyacının artması, daha hareketli tekerlekli sistemlerin ön plana çıkmasına neden oldu.

Hanwha da bu değişimi erken fark eden şirketlerden biri oldu.

K9MH'nin hikâyesi 2024'te başladı

Hanwha Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kim Dong-kwan, Mart 2024'te ABD Ordusunun açıkladığı bütçe teklifinde tekerlekli kendinden tahrikli obüs programını fark etti.

Bunun ardından Hanwha Aerospace'e ABD'nin ihtiyaçlarına uygun K9MH geliştirmesi talimatı verildi. Çalışmalar aynı yılın Aralık ayında başladı.

Böylece daha önce ağırlıklı olarak paletli K9 platformuyla tanınan Hanwha, ABD Ordusunun değişen ihtiyaçlarına göre yeni bir versiyon geliştirdi.

76 yıl sonra dikkat çeken tersine dönüş

K9'un ABD'ye girişinin sembolik bir tarafı da bulunuyor.

Hanwha Aerospace, Güney Kore'nin Kore Savaşı sırasında ABD'den aldığı topçu desteğinden 76 yıl sonra, şimdi ABD'nin topçu kabiliyetlerinin ve savunma altyapısının yeniden yapılandırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

K9'un hikâyesi ise çok daha eskiye dayanıyor.

Kuzey Kore'nin uzun menzilli topçu birliklerine karşı geliştirilmek üzere tasarlanan K9'un geliştirme çalışmaları 1989'da başladı. Sistem ilk olarak 1999'da Güney Kore Deniz Piyadeleri ve Kara Kuvvetlerinde kullanılmaya başlandı.

2001'de Türkiye ile başlayan ihracat sürecinde K9 ailesi bugüne kadar 9 ülkeye ulaştı.

Ancak ABD pazarı, bu ülkeler arasında aşılması en zor hedeflerden biri oldu.

Hanwha Aerospace, K9'u ABD'de ilk kez Ekim 2017'de ABD Kara Kuvvetleri Birliği'nin (AUSA) yıllık sergisinde tam ölçekli olarak sergiledi. Şirket yaklaşık 9 yıl sonra ABD Ordusuyla prototip sözleşmesine ulaşmış oldu.

Şimdi sırada ABD'de üretim var

Hanwha Aerospace, sözleşmenin ardından ABD'deki yerelleştirme çalışmalarını da hızlandıracak.

Şirket, Nisan ayında Alabama'nın Opelika kentinde bulunan atıl durumdaki bir fabrikayı üç yıllığına kiralamak üzere anlaşma imzalamıştı.

Şirketin hedefi, ABD'de istikrarlı bir üretim altyapısı oluşturmak ve K9 ailesinin ülkedeki yerelleştirme oranını artırmak.

Bu nedenle 6 prototiplik ilk sözleşme, Hanwha açısından yalnızca bir satış anlaşması olarak görülmüyor.

Asıl hedef, K9'un dünyanın en büyük savunma pazarında kalıcı bir üretim ve tedarik zincirine dönüşmesi.

Üstelik ABD Ordusunun M109A7 Paladin'in yerine geçecek yeni nesil kendinden tahrikli obüs programını da sürdürmesi, Hanwha için daha büyük sipariş ihtimalini gündeme getiriyor.

1960'lardan bu yana kullanılan Paladin'in geleceği konusunda bütçe kısıtlamaları nedeniyle belirsizlikler bulunsa da, K9MH'nin ABD Ordusunun ihtiyaçlarını karşılaması halinde mevcut prototip sözleşmesinin çok daha büyük bir programa dönüşme ihtimali bulunuyor.

Hanwha'nın ABD'deki asıl sınavı ise şimdi başlıyor: K9MH'nin sahadaki performansı, Güney Kore'nin dünyanın en büyük savunma pazarında kalıcı bir oyuncu olup olmayacağını belirleyecek.