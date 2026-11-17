Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Tepeköy Gençlik Sitesi'nde dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla körebe oynayan Ö.M. adlı kız çocuğu, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek yaralandı.
Dört kız çocuğunun birlikte oynadığı sırada demir korkuluklara çarpan Ö.M., duvardan önce üzüm asmasının üzerine, ardından yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Ö.M.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Çocuğun düşme anı, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.