Türkiye'de bir süredir şehir şehir gezerek yayın yapan Güney Koreli fenomenMhyochi, bu kez de Giresun Bulancak'ta taciz edildi.
Takipçilerine Giresun'u tanıtan genç kadın, yol kenarında yürüdüğü sırada bir şahıs aracıyla yanına yaklaştı.
Şahıs, Mhyochi'nin araca binmesini istedi.
TORBADAKİ PARALARI GÖSTERDİ
Koreli fenomen, Türkçe konuşarak "Teşekkür ediyorum, ben yürüyorum" dese de şahıs ısrarla araca davet etti.
Ardından aracın içinde bulunan torbadaki paraları gösterdi.
Şaşkınlığını gizleyemeyen genç kadın, şahsın gitmesini istedi.
SON 1 AYDA 4. TACİZ
Giresun Bulancak'taki olay Mhyochi'nin, Türkiye seyahatinde uğradığı 4. taciz oldu:
• 6 Haziran: İstanbul
• 20 Haziran: Samsun
• 21 Haziran: Samsun
• 28 Haziran: Giresun