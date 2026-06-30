İstanbul’a gelen Güney Koreli bir turistin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde turist ile bir taksi şoförü arasında geçen ücret konuşması dikkat çekti.

'PARAN EURO MU DOLAR MI?'

Kayıtta turistin yolculuk öncesi “Ne kadar sürer?” sorusunu yönelttiği görülürken, taksicinin bu soruya “10 dakika” yanıtını verdiği duyuluyor. Ardından şoförün, turistin kullandığı para birimini öğrenmek için “Paran euro mu, dolar mı, lira mı?” şeklinde soru sorduğu anlar yer alıyor.

'BELKİ 750 TL TUTAR ORASI'

Diyalog devam ederken turistin “Lira” yanıtını vermesi üzerine taksicinin, “Belki 750 TL tutar orası” dediği görülüyor.

'KAMERAYI KAPAT'

Kayıtta en çok dikkat çeken anlardan biri ise taksicinin, turistin görüntü aldığını fark etmesinin ardından söylediği “Kamerayı kapat” ifadesi oldu.

'10 DAKiKA TAKSİ 750 TL HA'

Turist taksiden indikten sonra ise şaşkınlığını, “Taksiye bindiğimde 350 lira demişti. Bindim ve biner binmez ne olduysa 750-800 TL istedi. İndiğim zaman 750 TL istedi. 10 dakika taksi 750 TL, Ha” sözleriyle ifade etti.