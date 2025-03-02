

Kore mutfağında binlerce yıl süt ve süt ürünleri kullanılmadığı için bu günümüze kadar gelmiştir. Bunun nedeni de tarım dayalı bir toplum olmalarıydı. Asya ülkelerinde olduğu gibi Kore'de de bu nedenle inek sütü yaygın değildi.

LAKTOZU SİNDİREMİYORLAR

Çin, Japonya, Kore gibi Asya toplumlarında laktoz intoleransı yaygın oluyor. Korelilerin büyük bir kısmı laktozu sindirmekte zorlanır. Ve bu da süt ve süt ürünlerinin tüketimini azaltan nedenlerden biri.

SÜT ÜRÜNLERİNE UZAKLAR

Kore mutfağı fermente yiyecekler ve pirinç bazlı yemeklere dayanır. Batılı mutfaklardaki gibi süt ve süt ürünlerine yer veren tarifler tarihsel olarak yoktur.

PEYNİRE 2000'LERDE İLGİ GÖRDÜ

Kore'de peynir tüketimi özellikle 2000’lerden sonra Batı mutfağına artan ilgiyle birlikte yaygınlaşmaya başladı. Bugünlerde pizzalar, peynirli ramenler ve hatta bazı geleneksel yemeklerde peynir kullanımı artıyor. Özellikle genç nesil peynirli yemekleri seviyor