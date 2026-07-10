Güney Kore başta olmak üzere Asya genelinde asırlardır sürdürülen pirinç suyu ile yüz yıkama geleneği, son dönemde kozmetik sektörünün ve bilim insanlarının temel odak noktalarından biri haline geldi. Yapılan son bilimsel çalışmalar, bu geleneksel yöntemin arkasındaki kimyasal mekanizmayı ve pazarlama stratejilerini birbirinden ayırıyor.

Tarihsel kökleri Joseon Hanedanlığı'na ve Heian dönemi Japonya'sına kadar uzanan bu ritüel, laboratuvarda moleküler düzeyde incelenirken, pirinç kepeğinin içeriğindeki antioksidanların ve E vitamini formlarının cilt üzerindeki fiziki etkileri ortaya çıkarılıyor.

LABORATUVAR TESTLERİ VE FERMANTASYON CİLDİ NASIL ETKİLİYOR?

2025 yılında Frontiers in Pharmacology dergisinde yayımlanan bir araştırmada bilim insanları, pirinç kepeği özünü özel bir mantar türüyle fermente etti. Laboratuvarda hücre kültürleri ve fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde, bu fermente özütün kolajen ve elastin üretimini önemli ölçüde artırdığı belirlendi.

Yine aynı dönemde Cosmetics dergisinde yayımlanan bir başka literatür incelemesi ise fermente pirinç ürünlerinin melanin üretimini azaltabileceğini ve koyu lekeleri açabileceğini ortaya koydu. Ancak araştırmacılar, bu etkilerin insan cildinde kesin olarak doğrulanabilmesi için daha geniş ölçekli klinik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

LEKE GİDERMEDE KULLANILAN "KOJİK ASİT" NEDEN RİSK TAŞIYOR?

Pirinç özlerinin cilt rengini açma özelliği, fermantasyon sırasında ortaya çıkan kojik asit adlı maddeden kaynaklanıyor. Kojik asit, vücudun melanin üretmek için ihtiyaç duyduğu enzimi bloke ederek çil, yaşlılık ve akne lekelerinin tedavisinde aktif rol oynuyor.

Kozmetik ürünlerde bu maddenin kullanım oranı, yüksek dozlardaki toksik etkisi nedeniyle yüzde 1 ile sınırlandırılıyor. Sivilce lekeleri olan hastalar üzerinde yapılan kısıtlı klinik testlerde, kontrollü kojik asit uygulamasının katılımcıların büyük kısmında cilt aydınlanması sağladığı gözlendi.

EVDE HAZIRLANAN PİRİNÇ SULARI CİLTTE TAHRİŞE YOL AÇAR MI?

Bilimsel veriler laboratuvarda izole edilen konsantre özleri doğrulamasına rağmen, evde hazırlanan pirinç suları aynı etkiyi garanti etmiyor. Pirincin türü, suyun sıcaklığı ve bekleme süresine göre ev yapımı karışımlardaki asit oranı kontrol edilemiyor.

Uzmanlar, evde kontrolsüz şekilde fermente edilen pirinç suyunun cildi tahriş edebileceğini ve hassaslaştırabileceğini belirtiyor. Kalıcı leke ve pigmentasyon sorunu yaşayan kişilerin halk ilaçları yerine doğrudan bir dermatoloğa başvurması gerektiği önemle hatırlatılıyor.