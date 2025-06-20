Kore Savaşı’nda şehit olan Mersinli Piyade Er Mehmet Çağlar’a ait künye ailesine 74 yıl sonra teslim edildi. Kendisine ait bir fotoğrafın bile bulunamadığı Çağlar’ın künyesi yakınlarını da sevindirdi. Mersin’in Mut ilçesinde yaşayan aile sevincini Korelilere teşekkür ederek dile getirdi.

KÜNYESİ 74 YIL SONRA BULUNDU

Kore Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı bünyesindeki Harekatta Ölenlerin Kurtarılması ve Kimliklerinin Tespiti Ajansı (MAKRI) yetkilileri, 74 yıl önce Kore’de şehit düşen Piyade Er Mehmet Çağlar’ın künyesine ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı’yla iletişime geçen MAKRI yetkilileri, Çağların ailesine ulaştı ve künyeyi teslim etti.

MERSİN'DEKİ AİLESİNE ULAŞTILAR

Aileye ulaşan Kore askeri heyeti, Çağlar’ın Mersin’deki ailesiyle buluştu ve künye 74 yıl sonra şehidin ablasının kızı Emine Çetin’e verdi.

Şeref Madalyasını yakınlarına veren Kore heyeti, ailenin 74 yıllık hasretini de giderdi. Buruk bir sevinç yaşayan aile, Kore ile Türkiye arasındaki dostluğun sonsuza dek süreceğini ifade etti.

KAYIP EŞYALARI BULUYORLAR

Kore heyeti de Kore Savaşı’na katılan Türk askerlerine minnettar olduklarını belirterek, savaşa katılanların kayıp eşyalarına dair çalışmalarda bulunduklarını, böylelikle şehit Piyade Er Mehmet Çağlar’ın, künyesine ulaştıklarını söyledi.

Çağlar’ın naaşının Kore mezarlığında bulunduğunu ifade eden Kore yetkilileri, güzel bir iş yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Türkiye sayesinde Güney Kore’nin şu an gelişmiş olduğunu da ekleyen yetkili, bu dostluğun sonsuza kadar süreceğini belirtti.

İsmail Çağlar’ın babasının amcası da Korelilere teşekkür edip, “Sanki kendisi çıkıp gelmiş kadar mutlu olduk. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi bizim için çok büyük bir şey oldu. “ dedi.