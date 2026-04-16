Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in Tahran ziyaretinden bir gün önce Suudi Arabistan, müttefiki olan Pakistan'a dev bir yatırım yaptı.

BARIŞI SAĞLAMA FİNANSMANI

Pakistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapacağı kredi geri ödemesini karşılamak ve döviz rezervlerini korumak amacıyla Riyad, arabulucu ülkeye 3 milyar dolarlık mali destek paketi sağladı.

Bu finansal can simidi İslamabad yönetiminin dış hesaplarını güçlendirmeyi hedeflerken, Riyad'ın açık ve net mesajını Pakistan'a taşıdı: Körfez'de barışı sağla.

Gelişme Pakistan ekonomisi üzerindeki baskının arttığı bir dönemde stratejik bir yaşam hattı niteliği taşıyor.

Bu dev finansal destekten sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif diplomasi trafiğini bir hayli hızlandırırken Tahran'da İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile buluşan Münir "barış görüşmelerinde ilerleme" mesajı verdi.

İsrail ve ABD'nin İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaş, petrol ihracatı ile geçinen Körfez ülkeleri için tam bir felaket oldu. İran'ın petrol altyapısına saldırının yanı sıra Hürmüz Boğazı'nın önce İran, sonra da ABD tarafından kapatılması zararı arşa çıkardı.

Şimdiyse İran'ın, Husiler aracılığıyla Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babülmendep Boğazı'nı kapayacağı mesajını vermesi Körfez'de gerilimi yükseltti.

BAE, PAKİSTAN'I BORÇLA SIKIŞTIRDI İMDADINA SUUDİ ARABİSTAN KOŞTU

BAE'nin Pakistan'dan borcunu acilen talep etmesi ve müttefiki Suudi Arabistan'ın bu borcu 3 milyar dolarlık yardımla karşılaması, arabulucu görevi gören Pakistan üzerindeki Körfez baskısını artırdı.

Pakistan tarafı bu hamlenin "Pakistan’ın dış finansman ihtiyaçları için kritik bir zamanda geldi ve döviz rezervlerini takviye ederek ülkenin dış hesabını sağlamlaştırmaya yardımcı olacağını" söyledi.

Bu finansal destek Birleşik Arap Emirlikleri’nin beklenmedik geri ödeme talebinin hemen ardından geldi.

YEDİ YILDIR İLK KEZ

BAE yönetimi bu ayın başlarında İslamabad'dan 3 milyar dolarlık krediyi geri ödemesini istedi. Bu talep yedi yıldır ilk kez borcun ertelenmesi konusunda bir anlaşmaya varılamaması üzerine oluştu.

Pakistan bu tutarı ay sonuna kadar ödemek zorunda kalacak. Topline Securities CEO'su Muhammed Sohail bu desteğin BAE ödeme emri sonrası ortaya çıkan belirsizliği ve riskleri ortadan kaldıracağını belirtti.

Pakistan'ın döviz rezervleri Mart sonu itibarıyla yaklaşık üç aylık ithalatı karşılayacak seviyede bulunuyordu.

Yatırımcılar Suudi desteğini büyük bir memnuniyetle karşıladı. Bu iyimserlik sonucunda Pakistan borsası Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.