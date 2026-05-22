BAE, Suudi Arabistan ve Katar ile birlikte hareket ederek ABD Başkanı Donald Trump’a İran ile müzakerelere bir şans tanıması yönünde çağrıda bulundu.

Bu adım, daha önce Tahran’a karşı daha sert bir tutum sergileyen ve İran saldırılarından en çok zarar gören BAE için önemli bir politika değişikliği oldu.

Körfez ülkeleri, çatışmaların yeniden başlaması durumunda Tahran’dan gelecek olası bir misillemenin bölge ekonomilerini büyük bir kaosa sürükleyeceğinden endişe ediyor.

Üç ABD müttefiki ülkelerin liderleri Trump ile yaptıkları ayrı telefon görüşmelerinde askeri müdahalenin ABD’nin İran’a yönelik uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını sağlayamayacağını iletti.

Nitekim Trump da daha sonra yaptığı açıklamada Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed ile görüştüğünü belirterek bu liderlerin kendisini İran’a saldırmaktan vazgeçirdiğini ifade etti.

EN BÜYÜK KORKU, EKONOMİK KAOS

Körfez ülkeleri ABD'nin nasıl bir diplomatik anlaşma yürütmesi gerektiği konusunda fikir ayrılıkları yaşasa da Şubat ve Nisan ayları arasında tanık olunan savaş ortamına geri dönmekten büyük endişe duyuyor.

O dönemde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak enerji ihracatını engellemesi üzerine Umman hariç tüm Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri küresel bir denizcilik kuruluşuna ortak mektup göndererek bu duruma tepki göstermişti.

Tahran ordusu ağır darbeler almasına ve birçok önemli liderini suikastlar sonucu kaybetmesine rağmen hala ciddi bir askeri güce sahip olduğunu BAE'deki bir nükleer santrale düzenlenen İHA saldırısıyla kanıtladı.

Bu durum bölgedeki kırılganlığı artırırken bazı Körfez liderleri yaptıkları çağrılerin kalıcı olmayabileceğinden endişe ediyor.

Diplomatik çabalara rağmen İsrail'in Trump'ı İran'a yönelik yeni bir askeri saldırı düzenleme konusunda ikna edebileceği korkusu ise güncelliğini koruyor.