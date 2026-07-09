İran'ın Buşehr kentide patlamalar kaydedildi. Ülkede siren seslerinin de duyulduğu kaydedildi.
İran basını, hava savunma sistemlerinin uçan cisimlere müdahale ettiğini aktardı. İran'daki hareketlilik Bahreyn'e yapılan saldırıdan yaklaşık bir saat sonra yaşandı.
Yerel basına göre Bahreyn sınırları üzerinde uçan cisimler hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Manama şehri üzerinde patlamalar görüldü.
İran, bugün sabaha karşı Bahreyn ve Kuveyt'i vurmuştu. Bahreyn'deki elektrik altyapısı ve ABD üssü hasar almıştı.
İran, ABD'nin gece boyu süren saldırılarına misilleme olarak bu saldırıları başlattı. ABD saldırılarında toplamda 170 hedef vuruldu.