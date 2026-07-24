Dünya jeopolitik gerilimlerin etkisiyle diken üstünde olmaya devam ediyor. Körfez'de ABD-İran arasındaki gelişmeler ve yurt içinde siyasi kaygılar piyasaların üstüne çöktü. Altın fiyatlarında denge arayışı sürerken petrol fiyatları atağa geçti.

ALTIN ÇAKILDI, PETROL FIRLADI

Altın fiyatları yeni günde karışık bir seyir sergiliyor. Dün 4 bin 142 dolara yükselen ons altın Orta Doğu'nun gerilmesiyle beraber 4 bin 21 dolara kadar geriledi. Bugün TSİ 09.38'de 4 bin 35 dolarda bulunuyor.

Gümüş fiyatlarında da karışık seyrin olduğu görülüyor. Ons gümüş TSİ 09.42'de 57,67 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları ise son bir haftadır yükseliyor. Petrol dün yükselişlerini hızlandırarak 102,01 dolar seviyesine yükseldi. Bu 22 Mayıs'tan beri görülen en yüksek seviye oldu.

Döviz kurlarında da yükselişlerin olduğu görülüyor. Dün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, Merkez Bankası faizde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 37'de sabit tuttu. açıklanan Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dolar/TL rekor kırdı. Dolar/TL kuru TSİ 09.42'de 47,34 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmeler görülüyor. Euro/TL bugün 09.42'de 5394 seviyesinde bulunuyor.

YURT İÇİNDE SİYASİ DEPREM

Dünya gündemi kadar Türkiye'deki siyaset gündemi de oldukça çalkantılı devam ediyor. Ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel'in saat 10.00'da CHP'den istifa edeceğini video mesajla yayınlaması bekleniyor.

Özgür Özel ve milletvekillerinin, saat 10.00’da CHP'den istifalarının duyurulmasının ardından İçişleri Bakanlığı'na yeni partinin kuruluş dilekçesi verileceği iddia ediliyor. Öte yandan CHP'ye üye vatandaşların partiden istifaları da ardı arkasına geliyor. Yeni partiye geçecek 90'dan fazla milletvekili iddialarıyla birlikte siyaset gündemi de oldukça hareketli seyredecek.

KÖRFEZ'DE TANSİYON YÜKSELDİ

Ortadoğu'da şiddetlenen çatışmalar, savaşta açılan 'Kızıldeniz' cephesiyle ekonomiyi tamamen sarstı.

ABD ordusu perşembe gecesi itibarıyla İran'a yönelik üst üste 13. gece hava saldırısını tamamladığını açıklarken, Trump deniz ticaretine verilen zararların ABD'nin elinde bulunan İran fonlarından karşılanacağını duyurdu.

Trump, daha sonra yaptığı bir açıklamada ABD tarafından dondurulan İran fonlarını işaret ederek "İran'ın vuracağı her geminin parası bu fonlardan karşılanacak" diye beyan etti.

Olası "büyük taarruz" planlarından da bahseden Trump, Kolang Gazla bölgesindeki nükleer tesisin hedef alınabileceğini, ayrıca Hürmüz Boğazı'nda gemilerin hedef alınması halinde İran'a ait köprülerin ve elektrik santrallerinin vurulacağını ifade etti.

DoubleLine portföy yöneticisi Bill Campbell ise piyasaların tırmanan gerilimden endişe duyduğunu ve durumun önceki dönemlere kıyasla daha ciddi göründüğünü aktardı.

Campbell, “Bu sürekli tırmanış piyasalar için endişe verici. Durumun çok daha istikrarsız olduğu bir dönemde petrol fiyatları hızla yükseliyor. Geçen sefer, Başkan Trump için bir çıkış yolu olduğuna dair daha fazla güvenim vardı. Bu sefer ise durum çok daha ciddi görünüyor" açıklamasını yaptı.