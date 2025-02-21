“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” diyerek yemin eden 5 teğmenin ihraç edilmesi için kampanya başlatan troller, bu kez de ihraca karşı çıkan ve emekliliğini isteyen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ı ölümle tehdit etti. Korgeneral Algan’ın 3. Ordu emrine verilmesinin ardından emekliliğini istemesi üzerine birçok sosyal medya paylaşımında Algan’ın ‘onurlu ve dik bir duruş’ sergilediği belirtildi. Öte yandan troll hesaplardan da Algan hakkında olumsuz paylaşımlar ve ölüm tehditleri yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Personelinin hak ve hukukunu korumak için Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü suç duyurusunda bulundu mu” diye sordu. İhraç edilen teğmenlerden dönem birincisi Ebru Eroğlu’na da yapılan ağır hakaretler “İfade özgürlüğü” sayılmış ve takipsizlik kararı verilmişti. Ancak kamuoyunun tepkisi üzerine bu karar kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Piyade Okulu’ndaki ihraç iptal edildi

Erzurum 1. İdare Mahkemesi, Tuzla Piyade Okullar Komutanlığında 10 Kasım 2023’teki Atatürk’ü Anma Töreni’nde “Atatürk fotoğrafı takmayan” teğmene tepki gösterdiği için ihraç edilen S.Ç hakkındaki, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun ihraç kararını iptal etti. Oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinde, “Siyasi bir amaçla yapıldığını destekleyen somut bilgi yok” denildi. (ANKA)