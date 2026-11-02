İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişme var.
Soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alınan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ergun, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi; daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
YERİNE VEKALETEN ATAMA YAPILMIŞTI
Korkmaz Enes Ergun, 26 Mart 2021'den bu yana Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 1 Kasım 2026'de gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda, Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli, vekaleten genel müdür olarak atanmıştı.