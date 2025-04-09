Tekirdağ'da zirai don riskine karşı gece nöbet tutan meyve yetiştiricileri, bahçelerinde ateş yakıp, sisleme makinesi kullanarak ürünlerini korumaya çalışıyor. Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 2 gündür gece saatlerinden itibaren sıfırın altında seyrediyor.

Akşamları bahçelerine gelip ürünlerini soğuktan korumak için ateş yakan meyve yetiştiricileri, sisleme makinesiyle de zirai dona karşı önlem alıyor. Üreticiler, sabahın ilk ışıklarına kadar kontrollerini sürdürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticilerin bilimsel yöntemlerle zirai donla mücadele ettiğini söyledi. Çiftçilerden meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıları önemle takip etmelerini isteyen Aksoy, üreticileri bilgilendirdiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Meyve üreticisi Eşref Meral de rekolte kaybı yaşamamak adına 2 gündür bahçesinde nöbet tuttuğunu dile getirdi. Telefonundan sürekli hava olaylarını takip ettiğini anlatan Meral, "Gece sıcaklığı 4 derecenin altına düştüğünde zirai don gerçekleşiyor. Akşam üstü geliyorum ve sobayı yakıyorum. Belli aralıklarla sabaha kadar sisleme makinesiyle duman veriyorum. Makine sıcaklık yapıyor ve kırağıyı önlüyor." diye konuştu.