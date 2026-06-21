Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir sitede, sabah saatlerinde istinat duvarı çöktü. Kaya parçaları ve toprak birikintisi, 5 katlı apartmanın arka kısmına aktı.

İrili ufaklı kayaların çarptığı binanın 1 ve 2'nci katındaki evlerin pencere camları kırıldı, odalar kaya ve toprakla doldu.

İhbarla adrese gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve zabıta ekipleri, sitede güvenlik önlemi aldı.

İki bloklu sitenin 1 ve 2’nci katındaki daireler, AFAD ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.

Hasar gören bina çevresinde bir kısmı çöken yol dronla görüntülenirken, istinat duvarının çökme anı siteye ait güvenlik kameralarına yansıdı.

'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ'

Büyük bir gürültüyle uyanan apartmandakiler panik yaşarken, ev sahibi Sercan Tuna, saniyelerle çocuğunu çöken istinat duvarının altında kalmaktan kurtardığını anlattı.

Turan, "Saat 07.00’de bir gürültüyle uyandık. Gök gürültüsü zannettik, sonra duvardan tıkırtılar gelmeye başladı. Köpeğimiz huysuzlandı, ondan sonra biz de ayaklandık. O huysuzlanınca eşim kalktı, çocuğumuzun odasına gidecekken istinat duvarındaki taşlar evin içine tamamen doldu. 10 saniye farkla çocuğu yatağından alarak kurtarabildik" dedi.

'BAŞVURU YAPTIK, SONUÇ ALAMADIK'

Site yöneticisi Özgür Kaya ise 2 dairedeki 5 odanın zarar gördüğünü ifade ederek, "Sabah büyük bir gürültüyle uykudan uyandık. Balkona çıktığımızda toprak kaymasının olduğunu gördük. Site sakinleri olarak önlem almaya çalıştık. Beş katlı binanın 1’inci katındaki bir dairenin 3 odası, diğer daireninse 2 odası zarar gördü. 2 blokta da 1’inci ve 2’nci katlar, AFAD raporunun doğrultusunda tahliye edildi. Önlemler alındı" diye konuştu.

‘YILDIRIM ÇARPTI SANDIK’

Evi hasar gören Beratcan Atalay da aile yakınlarının evinde kalacağını ifade ederek, "Sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle korkarak uyandık. Yıldırım çarptı sandık. Cama çıktık duvarı görünce apar topar çıktım" dedi.