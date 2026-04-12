Sakarya’nın Karasu ilçesinde kıyı erozyonu etkisini sürdürürken, Karasu Mahallesi sahilinde yer alan eski bir tatil köyü ciddi risk altına girdi. Bölgedeki villa ve havuz tesisinin erozyon nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Karasu Mahalle Muhtarı Şefik Kır, yaptığı açıklamada bölgede erozyonun zaman zaman etkili olduğunu belirterek, eski tatil köyünün geçmişine ilişkin bilgi verdi.

Kır, tesisin 1985 yılında inşaatına başlandığını, 1995’te tamamlanarak turizme kazandırılmasının planlandığını ancak aynı dönemde kıyı erozyonunun etkisini göstermeye başladığını söyledi. Kır, “O dönem deniz en az 100 metre ilerideydi, bugün ise kıyıya kadar geldi” dedi.

Muhtar Kır, bölgede yürütülen çalışmalara da değinerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan projeyle kıyı erozyonunun önüne geçilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Kır, yaklaşık 13-14 yıllık sahil koruma duvarı projesinin son aşamaya geldiğini, Maden Deresi’nin Karadeniz’le birleştiği noktada mendirek ve sahil koruma duvarı inşaatına başlandığını ifade etti.