Sinema dünyasının en ürpertici kült eserlerinden biri olan Silent Hill (Sessiz Tepe), sisli atmosferi ve çatlamış yollarıyla izleyenleri ekran başına kilitlerken, filmin arkasındaki dehşetin kurgu değil tamamen gerçek bir insan hatası olduğu ortaya çıktı.

62 YILDIR YER ALTINDAN YANIYOR

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Centralia kasabası, 1962 yılından bu yana durdurulamayan devasa bir yer altı yangını nedeniyle kaderine terk edilmiş durumda. Bir zamanlar 2 bin 700’den fazla madencinin yaşadığı cıvıl cıvıl bir yerleşim yeri olan kasaba, günümüzde adeta bir hayalet kenti andırıyor.

BİR KİBRİTLE BAŞLAYAN VE HİÇSÖNMEYEN CEHENNEM

Kasabayı bir felakete sürükleyen sürecin fitili, Anma Günü kutlamalarından önce yerel bir çöplüğün temizlenmesi amacıyla yakılan çöplerle ateşlendi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldıklarını sansa da yangın gizlice yer altındaki devasa antrasit kömür madenlerine sıçradı. Toprağın altında içten içe büyüyen yangının zamanla durdurulması imkânsız bir hal aldı.

İTFAİYECİLER YANGINI SÖNDÜRDÜĞÜNÜ SANDI

"Yeraltındaki Yangın: Centralia Maden Yangınının Süregelen Trajedisi" kitabının yazarı David Dekok, o kader anını şu sözlerle anlatıyor:

"Birisi kibrit çaktı. Kağıtlar alevler içinde yanarken, siyah duman yükseldi. Çöp yığınının yüzeyindeki kağıtların çoğu yandıktan sonra, itfaiyeciler alevler görünmeyene kadar üzerine su döktüler. Yangının söndüğüne inanarak ayrıldılar. Ne yazık ki, yangın tahmin edilenden çok daha derinlere, çöp katmanlarının içine işlemişti."

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN OBRUĞA DÜŞMESİ BARDAĞI TAŞIRDI

Yıllar ilerledikçe yer altındaki alevler toprağı yakmaya, yolları yarmaya ve zehirli gazların yüzeye sızmasına yol açtı. Kasaba halkı için geri dönülemez nokta ise 1981 yılında yaşandı. arka bahçesinde oynayan 12 yaşındaki Todd Dombowski, ayaklarının altında aniden açılan devasa bir obruğun içine düştü. Çocuk kıl payı kurtarıldı ancak bu olay Centralia’nın artık kimse için güvenli olmadığını kanıtladı. Devlet yetkililerinin tahliye kararlarıyla birlikte halk eşyalarını toplayarak kaçtı; geride sadece burayı terk etmeyi reddeden bir avuç insan kaldı.

GERÇEK HAYATIN SILENT HILL'İ NASIL DOĞDU?

Yer çatlaklarından yükselen yoğun buhar, zehirli gazlar ve yarılmış asfaltıyla kasaba, sinema senaristlerinin de dikkatini çekti. Filmin senaristlerinden Roger Avary, ailesinin geçmişinden gelen bağlarla bölgeyi yakından bildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Centralia'ya olan ilgim, ailemin Marr tarafındaki bir atamdan kaynaklanıyor; kendisi Molly Maguire'ların savunma avukatıydı ve bu ilgi, sonunda Pennsylvania Eyaleti'ne geçecek olan antrasit kömür rezerv haklarıyla da bağlantılı. Tüm bunlar, iyi bir tematik zemin oluşturdu."

Kasabanın kurgusal dünya ile olan inanılmaz benzerliğini ise Centralia.org portalı şu sözlerle detaylandırıyor:

“Silent Hill kasabasında, gökyüzünden kalın bir sis ve kül tabakası iner. Centralia'da kül yağışı olmasa da, yeraltı maden yangınından çıkan bol miktarda sis, gaz ve buhar vardır.”

"Silent Hill kasabasında da yollarda büyük çatlaklar ve yarıklar var. Bunlar Centralia'da da, özellikle 61 numaralı yolun terk edilmiş bölümünde bulunuyor."

"Sonunda filmde Silent Hill'in 30 yıl önce bir kömür madeni yangını nedeniyle terk edildiği ortaya çıkıyor. Bu durum, 1980'lerde Centralia, PA'nın tahliye edilmesine ve yerle bir edilmesine neden olan şeyin aynısıdır."

"Centralia'da iblisler, tarikatlar ve kötü ruhlar olmasa da, filmde bulunan diğer birçok rahatsız edici unsur mevcut. Bu anlamda Pensilvanya'daki Centralia, gerçek hayattaki Silent Hill'dir."

Bugün hâlâ için için yanmaya devam eden Centralia, canavarlar ya da doğaüstü varlıklar barındırmasa da, insanoğlunun bir anlık ihmalkârlığının doğurabileceği en ürpertici gerçeklik olarak yer altında yanmaya devam ediyor.