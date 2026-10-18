Suudi Arabistan’a ait Apache tipi saldırı helikopteri, ülkenin güneyindeki Yemen sınırında bulunan Necran bölgesi yakınlarında düştü. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü ve iki mürettebatın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İran destekli Husiler ise helikopteri kendilerinin düşürdüğünü ileri sürdü. Bu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

HUSİLER HEDEF ALDIKLARINI SAVUNDU

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, 17 Ekim’de yaptığı açıklamada, helikopterin Yemen-Suudi Arabistan sınırındaki Husi mevzilerine yönelik askeri faaliyet yürüttüğü sırada hedef alındığını savundu.

Husilere bağlı SABA haber ajansında da yer alan açıklamada Saree, saldırıda “uygun bir silah” kullanıldığını belirtti. Ancak hangi hava savunma sisteminin kullanıldığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Saree ayrıca Yemen’in kuzeybatısındaki Hacce vilayeti üzerinde uçan Suudi Arabistan’a ait silahlı insansız hava aracını da düşürdüklerini iddia etti. Bu iddia da bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

HAVALİMANLARI VE ENERJİ TESİSLERİ DE HEDEF OLDU

Yemen’de temmuz 2026’da çatışmaların yeniden yoğunlaşmasıyla Husiler, Suudi Arabistan’ın askeri noktalarının yanı sıra havalimanları ve enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırdı.

Husiler, ağustos ayında Necran kentindeki havalimanını ve petrol şirketi Aramco’ya ait tesisleri insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Saree, bu saldırıların Suudi Arabistan’a ait insansız hava araçlarının Yemen hava sahasını ihlal etmesine karşılık düzenlendiğini savundu.

Ekim ayında ise Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların hedefi oldu. Saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti, 300’den fazla kişi yaralandı. Suudi Arabistan yönetimi, hava savunma sistemlerinin neden yetersiz kaldığını belirlemek üzere inceleme başlattı.

2022 ATEŞKESİ KALICI BARIŞA DÖNÜŞMEDİ

Yemen’deki iç savaş, Husilerin 2014 yılında başkent Sana ve ülkenin geniş bir bölümünde kontrolü ele geçirmesiyle derinleşti. Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, 2015’te uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini desteklemek amacıyla çatışmalara müdahil oldu.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 2022’de sağlanan ateşkes çatışmaları önemli ölçüde azalttı. Ancak siyasi çözüm sağlanamaması ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların sürmesi nedeniyle kalıcı barışa ulaşılamadı.