Zonguldak'ta Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Çağla Savaş, 4 Nisan'da ateş ve baş ağrısı şikayetleriyle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine götürüldü. Ailesinin ifadesine göre, hastanede kan tahlili yapılarak serum ve antibiyotik verilen çocuk taburcu edildi. Şikayetleri geçmeyen Savaş, takip eden 3 gün boyunca ailesi tarafından aynı hastaneye tekrar götürüldü ancak benzer tedaviler uygulanarak eve gönderildi.
(Çağla Savaş)
TEŞHİS BEUN HASTANESİ'NDE KONULDU
Durumunun ağırlaşması üzerine aile, çocuklarını 8 Nisan'da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'ne götürdü. Burada çekilen tomografinin ardından Çağla Savaş'a menenjit şüphesiyle işlem yapıldı. Beyin ameliyatına alınan Savaş, kendi başına solunum yapamadığı için entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
BABA SAVAŞ'TAN İHMAL İDDİASI
Baba Emrah Savaş, ilk başvurdukları hastanede MR veya tomografi çekilmediğini belirterek teşhiste 4 gün (96 saat) geç kalındığını ifade etti. Kandaki enfeksiyon oranının yüksek çıkmasına rağmen sadece serum ve antibiyotik tedavisi uygulandığını belirten Savaş, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını isteyeceğini ve sorumlular hakkında şikayetçi olacağını bildirdi.
(Emrah Savaş)
VALİLİK: İKİNCİ VAKA TESPİT EDİLMEDİ
Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Zonguldak Valiliği, vakanın İl Sağlık Müdürlüğü sistemine şüpheli olarak kaydedildiğini duyurdu. Açıklamada, hastanın yakın temaslı olduğu öğrenciler, öğretmenler, kantin çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavi başlatıldığı belirtildi. Valilik, basına yansıyan iddiaların aksine il genelinde ikinci bir menenjit şüpheli vakanın tespit edilmediğini ve tüm sağlık birimlerinin süreci takip ettiğini vurguladı.