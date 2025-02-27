ABD Savunma Bakanlığı, yapay zeka araştırmalarını bir kenara bırakıp, doğrudan ölümcül robotlar üretmeye odaklanıyor. Yeni stratejiyle, şirketler milyar dolarlık yatırımlarla otonom silahları geliştirmek için yarışıyor. Peki, amaç ne? Savaş alanlarını insan gücünden tamamen bağımsız hale getirmek...

Geçen günlerde üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Defense One'a verdiği röportajda, "Yapay zekaya değil, otonom katil robotlara yatırım yapacağız" diyerek bu stratejiyi net bir şekilde ortaya koydu. Pentagon, artık araştırmalara fon sağlamak yerine, doğrudan bu ölümcül sistemleri geliştirmeye ve satın almaya odaklanıyor. Bu yeni model, maliyetlerin büyük kısmını özel sektöre kaydırarak savunma sanayisini daha hızlı ve etkin bir şekilde harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Pentagon, bu ölümcül sistemleri hızlıca envantere eklemek için satın alma sürecini hızlandırıyor. Artık hükümet, büyük bütçeler ayırmak yerine, özel şirketleri teşvik ederek bu silahları daha ucuza mal etmeyi hedefliyor.