Küresel piyasalarda kasım ayında negatif bir seyir sergiledi. Orta Doğu'daki gelişmeler ve makro ekonomi verilerin etkisiyle, piyasalarda sert hareketlenmeleri gündeme getirdi.

Dün açıklanan ABD Merkez Bankasının (FED) toplantı tutanaklarındaki şahin tonlu söylemler, değerli emtaller üzerinde baskıyı daha da artırdı. Tutanaklarda yeniden seri faiz artırımlarına başlayabileceği, hatta aralıkta 50 baz puanlık sert bir adım atabileceği endişesi, yatırımcıların risk iştahını törpüledi.

ALTIN SERT DÜŞTÜ

Ons altın bu gece 3 bin 692 dolar seviyesine kadar sert bir geri çekilme yaşadı. Ons altıın bugün sabah seansında TSİ 07.30 itibarıyla 7 bin 326 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın da, ons altındaki sert düşüşün etkisiyle derin kayıplar veriyor. Gram altın 5 bin 992 liranın altına sarkarak kriitk destek seviyesini kırdı. Gram altın bugün TSİ 07.30 itibarıyla 6 bin 46 lira seviyesinde bulunuyor.

Ons gümüş haftanın dördüncü işlem gününde satıcılı seyrine devam ediyor. Ons gümüş bugün 44,54 dolar seviyesine geriledi. Sabah seansında tSİ 07.30 itibarıyla 45,21 dolar seviyesinde bulunuyor.

TUTANAKLARDA ŞAHİN MESAJ GELDİ

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 27-28 Ekim tarihli toplantısına ilişkin tutanaklar, yetkililerin büyük çoğunluğunun önümüzdeki aylarda ilave faiz artışlarını desteklediğini gösterdi. Tutanaklara göre bazı yetkililer, Aralık toplantısında 25 baz puanın üzerinde bir faiz artışının da gündeme gelebileceğini ifade etti.

Ekim toplantısında politika faizi, 2’ye karşı 10 oyla %3,75-4,00 aralığında sabit bırakılmıştı. Söz konusu toplantıda Guvernör Lisa Cook ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faizin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullanan isimler olmuştu.

Tutanakların yayımlanmasının ardından dolar endeksi yükselirken, yüksek faiz beklentisi faiz getirisi olmayan altını tutmanın fırsat maliyetini artırarak değerli metaldeki baskıyı güçlendirdi. Doların değer kazanması, dolarla fiyatlanan altının diğer para birimleri cinsinden maliyetini yükselterek talebi sınırlayan unsurlar arasında öne çıktı

50 BAZ PUANLIK ARTIŞ MASADA

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, aralık ayında yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının masaya yatırılması gerektiğini savundu.

Waller, enflasyonun öngörülenin üzerinde seyretmesi ve fiyat baskılarının ekonominin geneline yayılması durumunda daha sert bir adım atılmasının gerekebileceğini dile getirdi.

Waller’ın açıklamaları, standart 25 baz puanlık artışın iki katına denk gelen yarım puanlık hamlenin yeniden güçlü bir şekilde gündeme gelmesine yol açtı.

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