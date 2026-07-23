Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yurt genelinden endişe verici orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 12.30 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde de yoğun bir şekilde sürüyor.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına havadan 14 helikopter ile 5 uçak, karadan da 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 200 personel ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütülüyor. Bir mahallenin ise tahliye edildiği bildirildi. Yangında ilk belirlemelere göre 4 bungalov zarar gördü.