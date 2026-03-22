ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın tırmandığı kritik bir dönemde bölgedeki askeri denge yeniden şekilleniyor. İngiltere'ye ait nükleer enerjili denizaltı HMS Anson, Hürmüz Boğazı'na yakın kuzey Umman Denizi'ne konuşlandı. Gelişme, Batı'nın bölgedeki askeri varlığını hızla güçlendirdiğinin en çarpıcı göstergesi olarak değerlendirildi.

KRİTİK NOKTAYA KONUŞLANDI

İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre HMS Anson, 6 Mart'ta Avustralya'nın Perth kentinden hareket etti ve kısa süre içinde Hürmüz Boğazı girişindeki kuzey Umman Denizi'nde pozisyon aldı. Küresel enerji sevkiyatının can damarı sayılan bu stratejik suyolunun hemen yakınına demirlenmesi, denizaltının varlığına ayrı bir anlam kazandırdı.



GÜÇLÜ SİLAH SİSTEMLERİYLE DONATILDI



Nükleer güçle çalışan HMS Anson'un kapasitesi dikkat çekici. Denizaltının 1.600 kilometre menzile sahip Tomahawk Block IV kara saldırı füzeleri ile Spearfish ağır torpidolarla donatıldığı belirtildi. Bu silah sistemi, denizaltının yalnızca caydırıcı bir unsur olmadığını; gerektiğinde uzak mesafedeki hedeflere yönelik operasyonlarda da etkin biçimde kullanılabileceğini ortaya koyuyor.



İNGİLTERE YARDIMA KOŞTU



HMS Anson'un bölgeye intikali, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın kritik bir karar aldığı dönemle örtüştü. Starmer, ABD'nin İran'a yönelik olası operasyonlarında İngiliz askeri üslerinin kullanılmasına yeşil ışık yaktı. Washington ile Londra arasındaki bu yakın koordinasyon, Batı'nın bölgedeki stratejik uyumunun derinleştiğine işaret ediyor.



ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından karşılıklı misillemelerle büyüyen çatışma, artık yalnızca Orta Doğu'yu değil küresel dengeleri de derinden etkiliyor. Washington'un operasyonları genişletme sinyalleri verdiği bu süreçte müttefik ülkelerin sahaya sürdüğü ağır silah sistemleri, bölgedeki gerilimin yeni bir eşiğe taşındığını gözler önüne seriyor. Uzmanlar, artan askeri yığınakların olası bir tırmanma riskini her geçen gün daha da büyüttüğü konusunda hemfikir.