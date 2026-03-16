Diyarbakır’da son günlerde etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerinin arttırdı. Valilikten yapılan açıklamada, bu artış nedeniyle Devegeçidi Barajı’nda tahliye işlemlerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, baraj havzalarına düşen yoğun yağışlar sonucunda su akışının yükselmesi durumunda, gerekli hallerde kontrollü tahliye yapılabileceği ifade edildi.

VATANDAŞLARA 'DİKKATLİ OLUN' ÇAĞRISI

Yetkililer, özellikle sulama amaçlı inşa edilen Devegeçidi Barajı’nda dolusavak kapaklarının açılarak kontrollü su boşaltma işlemlerinin başlatıldığını kaydetti. Diğer barajlarda da su seviyelerine göre kontrollü tahliyelerin uygulanabileceği bildirildi. Tahliye sırasında can ve mal kaybını önlemek amacıyla, nehir yatakları ve dere kenarındaki yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşların yapılan duyuruları takip etmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, tarım arazileri, bağ-bahçe ve geçici barınak gibi nehir yatağı çevresindeki alanlarda gerekli tedbirlerin alınması, tahliye dönemlerinde su yatağına girilmemesi ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.