Fransa'da 17 Ekim'de ülke genelinde düzenlenen protestoların ardından yaşanan yağma ve şiddet olayları yeni bir boyuta ulaştı.

VİLLALARA YÖNELDİLER

Yağmacı gruplar yalnızca mağazaları değil, özel konutları da hedef aldı. Marsilya'daki villalara ve Paris'teki apartmanlara girildiği, bazı binalarda hasar meydana geldiği ve sakinlerin korku yaşadığı aktarıldı.

LÜKS MARKALAR HEDEF ALINDI

17 Ekim'deki olaylarda Paris'in lüks mağazalarıyla bilinen Avenue Montaigne bölgesinde çok sayıda iş yeri saldırıya uğradı. Celine mağazası tamamen yağmalanırken Louis Vuitton ve Jil Sander mağazalarının vitrinleri zarar gördü. Lyon'da The Kooples, Hugo Boss, Jott ve Lancel mağazaları da yağmalanan işletmeler arasında yer aldı. Paris ve Marsilya'da lüks markaların yanı sıra elektronik mağazaları, telefon bayileri, süpermarketler ve küçük işletmeler de hedef oldu.

BİNLERCE İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Fransa genelinde 1.500'den fazla işletmenin olaylardan etkilendiği tahmin ediliyor. Carrefour, 50 mağazasının saldırıya uğradığını, bunlardan 19'unun yağmalandığını açıkladı. Ülke genelindeki zararların yüz milyonlarca avroyu bulabileceği değerlendirilirken hükümet, zarar gören işletmelere yönelik destek seçeneklerini gündemine aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise şiddet ve yağma olaylarını kınayarak sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

PROTESTOLARIN NEDENİ HAYAT PAHALILIĞI

Ülke genelindeki gösteriler, artan yaşam maliyetleri ve kamu hizmetlerindeki sorunlara yönelik tepkilerle başlamıştı. Ancak protestoların bazı noktalarda şiddet olaylarına ve yağmalara dönüşmesi üzerine Fransız yetkililer, göstericilerle suç işleyen gruplar arasında ayrım yapılması gerektiğini vurguladı.