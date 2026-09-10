Rusya'nın Batı'ya yönelik artan nükleer ve askeri tehditleri, İngiltere'yi muhtemel bir küresel çatışma senaryosuna karşı olağanüstü tedbirler almaya yöneltti. Kremlin Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in "Nükleer uyarılarımız ima değil" açıklamasının ardından Londra yönetimi, savunma hatlarını güçlendirmek amacıyla Ordu Yedek Kuvvetleri'ne çağrılma yaş sınırını 55'ten 65'e çıkardı.

Bölgesel liderlerden Andy Burnham da İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı destek nedeniyle kritik altyapı ve güvenlik sektörlerine yönelik "kaçınılmaz" bir Rus saldırısı riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Ukrayna'daki savaşın derinleşmesi ve barış ihtimalinin uzaklaşması, İngiltere'de 3. Dünya Savaşı gibi en kötü olasılıklara karşı hazırlıkları hızlandırdı.

Olası bir büyük savaş durumunda zorunlu askerlik hizmetinin (zorunlu conscription) yeniden gündeme gelebileceği belirtilirken, askeri uzmanlar tarihsel örneklerin savaş zamanlarında 60 yaşındaki erkeklerin bile cepheye çağrılabileceğini gösterdiğine dikkat çekiyor.

Gerilimin tırmandığı bu süreçte alınan karar, İngiltere'nin savunma kapasitesini yaşlı nüfusu da kapsayacak şekilde genişletme stratejisinin ilk somut adımı olarak değerlendiriliyor.