Akıllara durgunluk veren olay, 9 Ocak'ta Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Bir dairenin ikinci katından duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kilitli olan kapıyı kırarak girdikleri evde yangına müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, evde yalnız yaşayan Binnaz Eriş'in kanlar içerisindeki cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemede Eriş'in boğaz ve karın bölgesinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını incelemesinin ardından cinayet şüphelisi olarak Eriş'in yeğeni İnci Çalışkan ile eşi C.Ç. gözaltına alındı.

İddianameye göre Çalışkan, emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Teyzesini öldürdükten sonra evde bulunan altın, para ve cep telefonunu aldığı öne sürülen Çalışkan'ın, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları evine götürerek sakladığı ve daha sonra bir kısmını kuyumcuda bozdurduğu belirtildi.

Çalışkan'ın, cinayetin ardından çocuğunu okuldan almaya gittiği, cep telefonunu ise Hükümet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi yakınlarında bulunan bir çöp konteynerinin çevresine attığı iddia edildi.

CESEDİN ÜZERİNE KOLONYA DÖKÜP YAKTI

İddianamede yer alan bilgilere göre Çalışkan'ın daha sonra yeniden teyzesinin evine gittiği ve cesedin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği öne sürüldü. Evde çıkan yangının bu şekilde başladığı değerlendirilirken, cinayetin ortaya çıkmasının ardından Çalışkan'ın yakınlarıyla birlikte olay yerine gelerek gözyaşı döktüğü belirtildi.

Çalışkan tutuklanırken, eşi C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çalışkan'ın sevgilisi olduğu öne sürülen Ömer B. de tutuklandı. Ancak iddianamenin kabul edilmesinin ardından yapılan tensip incelemesinde Ömer B.'nin tahliyesine karar verildi.

YAPAY ZEKA UYGULAMALARINDA DİKKAT ÇEKEN ARAMALAR

İddianamede, İnci Çalışkan'ın cinayetten önce yapay zeka uygulamalarına girerek cinayet yöntemleri, cesedin ortadan kaldırılması ve ölüm şekilleriyle ilgili olduğu öne sürülen aramalar yaptığı bilgisine yer verildi.

Çalışkan'ın yaptığı iddia edilen aramalar arasında "İz bırakmadan adam öldürme?", "Kafatasından vursam daha çabuk ölür mü?", "Nasıl ceset yok edilir?", "Kafatasından vurulsa acı çeker mi?" ve "Biber gazı, karna bıçak çabuk öldürür mü?" gibi ifadelerin bulunduğu aktarıldı. Ayrıca altın piyasası ve bayıltıcı iğnelerle ilgili aramalar yapıldığı da iddianamede yer aldı.

EVDE KANLI BIÇAK VE DNA İZLERİ BULUNDU

İddianamede, olay günü Çalışkan'ın eve giriş ve çıkışlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu belirtildi. Evde yapılan incelemede ise kahve içilmiş iki fincanın yanı sıra dolapların ve eşyaların dağınık olduğu, çantaların açıldığı tespit edildi.

Çalışkan'ın evinde yapılan aramada kanlı bir bıçak, tornavida, yeni yıkanmış çamaşırlar, kanlı tülbent, 340 dolar ve 40 avro bulunduğu kaydedildi. Bıçak üzerinde Binnaz Eriş'e ait kan izlerine rastlandığı, Eriş'in evindeki mutfakta bulunan beyaz el havlusunda ise İnci Çalışkan'a ait DNA örneklerinin tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede ayrıca Çalışkan'ın, para bulamaması halinde Ömer B.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunacağı yönünde ifade verdiği bilgisine de yer verildi.

4 AYRI SUÇTAN CEZA İSTENDİ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İnci Çalışkan hakkında "kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle adam öldürme", "suçu gizlemek amacıyla kasten öldürme", "yangın çıkarma", "mala zarar verme" ve "maktule yönelik yağma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Ömer B. hakkında ise "azmettirme" suçundan dava açıldığı belirtildi. Sanıkların yargılanmasına 3 Kasım'da Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.