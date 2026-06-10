Sosyal medyada yayılan görüntülerde, çocukların ağlayarak babalarına “Tamam baba” diye seslenmelerine rağmen şiddetin sürdüğü iddia edildi. Görüntülerin paylaşılmasının ardından olay sosyal medyada yoğun tepki çekti.

Çocukların annesi olduğunu belirten bir kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çocuklarının daha önce yanında bulunduğunu, ancak güvenlik gerekçesiyle ikamet adresini gizlediğini söyledi. Sosyal hizmet incelemesinin yapılamaması nedeniyle çocukların geçici olarak babalarına verildiğini ifade eden anne, eline ulaşan görüntüleri savcılığa teslim ettiğini belirtti.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Kadın, polis ekiplerinin eve gitmesine rağmen kapının açılmadığını ileri sürerek, olayla ilgili yürütülen yargı sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. İddiasına göre, baba duruşmada çocuklarına birkaç kez terlikle vurduğunu kabul ederek, “Ben babalarıyım, susturmak için vurdum” şeklinde savunma yaptı.

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN DURUŞMA ERTELENDİ

Anne, avukatının itirazlarına rağmen mahkemenin çocukları da dinleme kararı alarak duruşmayı yaklaşık beş ay sonrasına ertelediğini öne sürdü. Yaşadığı süreçte sonuç alamadığını ifade eden kadın, sesini duyurabilmek amacıyla sosyal medyada paylaşım yaptığını söyledi. Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.