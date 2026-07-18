Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki kişilerin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Yaklaşık 17 yıl sonra yeniden açılan dosyada şüphelilerin emniyet ve savcılık ifadeleri soruşturma dosyasına yansıdı.

9 MAHREM İMAMLA GİZLİ GÖRÜŞEN KOMUTAN

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Sivil Kaza Kırım ekibinde görevli olmamasına rağmen ekiple birlikte helikopterin enkazına giden ve helikopterdeki bazı parçaları söken Kenan Köksal'ın; HTS kayıtlarında, 15 Temmuz’da sıkıyönetim listesinde Bolu-Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan Tuğgeneral İsmail Güneser ile iki kez görüştüğü ve 9 mahrem imamla irtibatlı olduğu belirlendi. Köksal, hakkındaki suçlamaları inkâr etti.

FETÖ’YE AİT KİTAPTA PİLOTUN EŞİNİN PARMAK İZİ

Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin kırıma uğradığı anda bölgede uçuş yapan F-4 uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ geçmişi ortaya çıktı. 15 Temmuz sonrasında FETÖ üyeliğinden tutuklanan Armağan’ın, 2010 yılından itibaren örgütün gizli operasyonel hatlarını kullandığı ve örgütün sözde TSK imamı Adil Öksüz ile 2012-2014 yılları arasında 152 defa iletişim kurduğu tespit edildi. Ayrıca Adil Öksüz’ün Sakarya’da kaldığı evde ele geçirilen, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait bir kitabın iç sayfasında Armağan'ın eşi Şerife Armağan’ın parmak izine ulaşıldı.

HAVA ŞARTLARINA BAĞLADILAR

Kaza Kırım Heyeti'nde görevli olan emekli Astsubay Bekir Çerikçi ise ifadesinde kazayı hava şartlarına bağladı. Çerikçi, “O hava şartlarında 100 uçuş yapılsa en az 99’unda benzer kaza yaşanması olasıdır” dedi. Alçak uçuş yapıp sonik patlama gerçekleştirerek helikopteri düşürdükleri iddia edilen pilotlar Ahmet Turan, Nihat Biçer, Tezcan Kaymaz ve Sedat Kılıçarslan da sonik patlama ile bir helikopteri düşürmenin teknik ve bilimsel olarak mümkün olmadığını öne sürerek helikopterin hava şartlarından dolayı düşmüş olabileceğini iddia etti.

İSTİHBARATÇI POLİSTEN İTİRAFLAR

O dönem Kahramanmaraş İstihbarat Şube'de görevli olan İsmail Kaya’nın ifadesinde ise dikkat çeken itiraflar yer aldı. Kaya; olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğunu ve Göksun Devlet Hastanesine götürüldüğünü iddia ederek arama kurtarma çalışmalarının duraksamasına, hedef bölgenin başka yerlere kaydırılmasına neden olan sahte bilgi notunu, dönemin İstihbarat Amiri Dursun Özmen’in emriyle gönderdiğini söyledi.

KAZA YERİNE ISRARLA GİTMEMİŞLER

İsmail Kaya ifadesinde, şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra baz istasyonu sinyal verileri üzerinden 1.5 kilometrelik bir alanda kaza yerini doğru tespit ettiğini itiraf etti. Buna rağmen enkaza ancak üç gün sonra ulaşıldığını belirten Kaya, Uçar’ın sitem ederek, “Israrla benim bulduğum adrese gitmiyorlar” şeklinde konuştuğunu aktardı.

İLK İNCELEMEDE OLAN CİHAZLAR KAYBOLD: KAYIP CİHAZLAR RAPORDA YOK

Kaza Kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu, emniyet ifadesinde helikopterin kayıp parçalarıyla ilgili itiraflarda bulundu. Enkazda yaptıkları ilk incelemede cihazların yerinde olduğunu, ancak daha sonra kaybolduğunu fark ettiklerini belirten Mumcuoğlu, "Kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istemiştim ancak Feridun Seren, Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiğini beyan ederek bize 'Raporda yazmamıza gerek yok' demişti" ifadelerini kullandı.