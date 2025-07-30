Mersin Mezitli’de Kaymakam Turgay Gülenç’in 20 yaşındaki oğlu K.G. ile 12-13 yaşlarındaki çocuklar arasında çıkan sözlü tartışma, iddiaya göre ertesi gün karakolda işkenceye dönüştü. Halktv. com.tr’deki haberde yer alan çocuk ifadeleri, karakolda yaşananları gözler önüne serdi.

BARO DEVREDE

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olaya müdahil olarak Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç, oğlu K.G. ve karakoldaki polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Fiziki şiddete uğradığı belirtilen çocuklardan biri, aldığı darbeler sonucu kaburgalarında iki noktada kırık oluştuğu için hastaneye kaldırıldı. Kaburgasında yırtık oluştuğu belirtilen çocuk, bir süre yoğun bakımda tedavi gördü, halen hastanede gözetim altında tutuluyor. Çocuklar ifade vererek yaşadıklarını anlattı.

'ÇOK KORKTUK'

Bir çocuğun ifadesi şöyle: “Bize ‘çok özel biri gelecek’ dediler. Daha sonra kaymakam, oğlu ve bazı polislerle birlikte içeri girdi. Oğlu K.G. bize ‘ne oldu lan lavuklar’ dedi. Kaymakam bize ‘sizi öldürürüm’ diye bağırdı. Oğlu sırayla hepimize tokat attı. İki arkadaşım tepki verince, daha sert şekilde dövdüler. Kaymakam da diziyle göğsüne vurdu. Hazır ol vaziyetinde bekliyorduk, çok korktuk.” İfadeye göre çocuklar, darp sonrası polisler tarafından “Elini yüzünü yıka, bu olay olmamış gibi davran” diyerek hastaneye götürüldü. Çocuklara polis beyanına göre darp raporu düzenlendiği de iddia edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI



Olaya ilişkin Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"26 Temmuz'da Mezitli ilçesinde meydana gelen ve bazı basın organlarında yer alan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur Mezitli Kaymakamı'nın oğlu K.G'nin mağdur sıfatıyla yer aldığı söz konusu olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır."