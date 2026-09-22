Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) güncel verileri, tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha ortaya koydu. Açıklanan veriler, tehlikenin sadece sigara kullananları değil, dumanına maruz kalan pasif içicileri de hayati derecede tehdit ettiğini gösterdi.

TÜRKİYE'DE HER 4 DAKİKADA BİR ÖLÜM

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de yılda yaklaşık 125 bin kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bu rakam, ülkemizde ortalama her 4 dakikada bir kişinin tütün yüzünden hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Acı bilançonun 25 binini ise kendisi sigara kullanmadığı halde dumanına maruz kalan "pasif içiciler" oluşturuyor.

TÜRKİYE ERKEKLERDE DÜNYA BİRİNCİSİ

Açıklanan raporda Türkiye'nin acı bir istatistikte zirvede yer aldığı görüldü. Türkiye, erkeklerde akciğer kanseri sıklığı ve buna bağlı ölümlerde dünyada ilk sırada yer alıyor. Tütünün kalp-damar hastalıkları ile 20'den fazla kanser türünün doğrudan sebebi olduğu vurgulanıyor.

ÇEVREYE YAYILAN DUMANDA 4 BİN KİMYASAL TOKSİN VAR

DSÖ verilerine göre yanan bir sigaranın 12 dakikalık yanma süresince sadece 30 saniyesinin içici tarafından çekildiği, üçte ikilik dumanının ise doğrudan havaya karıştığı belirtildi. Çevreye yayılan bu dumanda 50'si doğrudan kanser yapıcı olmak üzere 4 bin kimyasal madde ve toksin bulunuyor. Pasif içicilik; çocuklarda astım, bronşit ve akciğer gelişim bozukluğuna yol açıyor.

SİGARA BEBEK SAHİBİ OLMA ŞANSINI YARI YARIYA DÜŞÜRÜYOR

DSÖ’nün son yayınladığı bilgi özetinde, tütünün üreme sağlığı üzerindeki ağır tahribatına da dikkat çekildi. Sigara kullanan kadınlarda kısırlık riski kullanmayanlara göre yüzde 40 daha yüksek çıkarken; tüp bebek gibi yardımcı üreme tedavilerinde sigara kullanımının başarı şansını yarı yarıya düşürdüğü kaydedildi