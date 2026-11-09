Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 Kasım günü evde başından vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki Melek Göçer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı bir itiraf geldi. Olay sonrası tutuklanan dayısının eşi Bahriye Güzel Boçkır (21), cezaevinden verdiği ek ifadede tetiğe kendisinin bastığını açıkladı.

Olay, 2 Kasım saat 16.30 sıralarında Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 362 Sokak'taki müstakil ikamette meydana geldi. Mersin’den tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla Ceyhan’a gelen Hüseyin Can Boçkır ile eşi Bahriye Güzel Boçkır, tarladaki mesailerinin ardından akrabalarının evine gitti. Bu sırada evde bulunan 12 yaşındaki Melek Göçer, ateşlenen ruhsatsız tabancadan çıkan kurşunla başından vuruldu.

"TRAFİK KAZASI" DEMİŞLERDİ, 3 GÜN SONRA CAN VERDİ

Ağır yaralanan Melek Göçer, dayısı Hüseyin Can Boçkır tarafından otomobille Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Dayının ilk etapta sağlık görevlilerine yeğeninin trafik kazası geçirdiğini söylediği öğrenildi. Durumu kritik olan çocuk, sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 Kasım günü yaşam savaşını kaybetti. Göçer'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Ceyhan Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

DAYI VE YENGE TUTUKLANMIŞTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak aralarında dayı ve yengenin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Dayı Hüseyin Can Boçkır ilk ifadesinde, kıyafetini değiştirdiği esnada silah sesi duyduğunu, Melek'in tabancayla oynarken kendisini vurmuş olabileceğini öne sürdü. Adliyeye sevk edilen dayı ve yenge tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEZAEVİNDEN GELEN EK İTİRAF: "BOŞ KOVANI RÖGARA ATTIM"

Soruşturma kapsamında cezaevinde yeniden sorgulanan yenge Bahriye Güzel Boçkır suçunu itiraf etti. Eski eşinin tehditleri nedeniyle tedbir amaçlı silah bulundurduğunu belirten Boçkır, olayın kaza olduğunu öne sürerek şu ifadeleri verdi: