Kaza, 31 Mayıs’ta Orhangazi Caddesi üzerindeki SGK Köprülü Kavşağı geçişinde meydana geldi. Virajı alamayan motosikletin demir bariyerlere çarpması sonucu gerçekleşen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Batuhan Alp, yoğun bakımda süren tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin bariyerlere çarptığı, ardından arkadan gelen başka bir motosikletin de kazaya karıştığı görüldü.

