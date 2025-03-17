ABD'nin Pensilvanya eyaletine tuhaf ve korkunç kostüm giymiş bir kişi, kapı kapı gezerek not bıraktıktan sonra yakalandı. Büyütülmüş kırmızı gözler ve ürkütücü bir gülümseme olan maskeyi takan kişi, kapıları çalıp tuhaf şekilde "Ben kutu şeytanıyım" dedi.

Olayın sonucunda herhangi bir tehdit unsuru oluşmazken şüpheli, kapıların önüne sadece boş bir karton kutu bırakıp ardından "Bu kutu sana bir hediye" notunu bırakarak uzaklaştı. Kamera görüntülerinin ardından yerel polis, hızla harekete geçerek şüpheliyi yakaladı. Ev sahibi, kişinin kimliği hakkında bilgilendirilse de ifşa etmeme kararı aldı.