Olay, dün Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762'nci Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Namık Özcan ve eşi Fatma Özcan'dan haber alamayan çocukları, durumu polise bildirdi. Adrese gelen ekipler, kapının açılmaması ve daireden kimyasal koku gelmesi üzerine AFAD ve itfaiyeden yardım istedi. Daireye giren ekipler, Namık Özcan'ı oturma odasında, Fatma Özcan'ı ise yatak odasında hareketsiz buldu. Polis, olası bir tehlikeye karşı apartmanı tahliye etti. Evde yapılan incelemede "Evde siyanür var, girmeyin" yazılı notun yanı sıra katı siyanür olduğu değerlendirilen bir madde ve bazı kimyasallar bulundu.

BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞLAR

Namık ve Fatma Özcan'ın cenazeleri, koruyucu kıyafet giyen AFAD ekipleri tarafından gece saatlerinde evden çıkarıldı ve cenaze aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çiftin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken polis, Namık Özcan'ın eşi Fatma Özcan'ı siyanürle öldürüp ardından intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Çiftin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.