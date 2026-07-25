Fransa'da yangının etkili olduğu bir bölgeden canlı yayın gerçekleştirildiği sırada büyük bir panik yaşandı. Yayın devam ederken gaz tüpünün şiddetle patlaması, çevrede bulunanları korkuttu.
Patlamanın etkisiyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, olay sırasında bir itfaiyecinin yaralandığı öğrenildi. Yaşananlar, canlı yayın sırasında kameraya da yansıdı.
Patlamanın ardından bölgedeki ekipler güvenlik önlemlerini artırırken, yaralanan itfaiyecinin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.