İngiltere'nin üç farklı bölgesinde 1968 ile 1995 yılları arasında en az 24 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtilen Burrows, 1997'de mahkemeye çıkmadan hemen önce izini kaybettirdi. Uzun yıllar boyunca sahte kimlik kullanarak kaçak yaşayan Burrows'un, ölümcül hastalığı olan bir tanıdığının kimliğini çaldığı ortaya çıktı.

Cheshire Polisi, geliştirdiği 'Pimeyes' adlı yüz tanıma yazılımı sayesinde Burrows'un Tayland'da yaşadığını tespit etti. 2023'te yakalanarak İngiltere'ye iade edilen Burrows, Chester Crown Mahkemesi'nde çocuklara cinsel taciz, yasa dışı görüntü oluşturma ve sahte kimlik bulundurma gibi toplam 54 suçtan mahkum edildi.

İSTİSMAR YILLARCA GİZLİ KALDI

Polis kayıtlarına göre Burrows, 1969-1971 yılları arasında çalıştığı çocuk evinde güven kazandıktan sonra çocukları istismar etti. Ayrıca liderlik yaptığı izci gruplarında da birçok çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi. Kurbanların birçoğu, korktukları için yaşadıklarını uzun süre anlatamadı...

1994'te Danesford Çocuk Evi'ne yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma sırasında Burrows ortadan kayboldu. Yıllar süren kaçışına rağmen yapay zeka destekli sistemler sayesinde saklandığı yer belirlenerek adalete teslim edildi.

Cheshire Polisi Baş Müfettişi Eleanor Atkinson, Burrows'un eylemlerinin kurbanlar üzerinde derin yaralar açtığını belirterek, "Adalet sonunda yerini buldu. Kurbanlar artık daha rahat bir nefes alabilir" dedi. Mahkemede suçlu bulunan Burrows'un cezası gelecek ay açıklanacak...