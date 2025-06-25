Maden yasa teklifinde yer alan zeytinlikleri hedef alan düzenleme Meclis’te önümüzdeki hafta görüşülecek. Geçen hafta TBMM Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabi Kaynaklar Komisyonu’nda yumruklu kavgaya neden olan ve sabaha kadar çalışılarak kabul edilen maden düzenlemesinin Genel Kurul gündemine alınması bir hafta ertelendi. Dün Meclis gündemine İklim Kanunu alındı. Değişikliğin sebebi sonradan ortaya çıktı. TBMM Genel Kurulu’nu DEM Partili Pervin Buldan’ın yönetmesi nedeniyle yasa görüşmelerinde kriz çıkmasını engellemek için maden yasası haftaya AKP’li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın nöbetine bırakıldı.

Ülkenin dört bir yanından gelen köylüler, çiftçiler ve çevreciler, zeytinlikleri madencilik faaliyetine açması öngörülen kanun teklifini, TBMM Dikmen Kapısı önünde protesto etti. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra “Talana dur de”, “Havama, toprağıma, suyuma dokunma” yazılı dövizler taşıdı.

Komisyondan geçen ve Genel Kurul’da görüşülecek olan yasa, başta zeytinlikler ve orman alanları olmak üzere doğayı maden talanına açıyor. Ormanları da hedef alan teklif, muhafaza ormanları da dahil tüm ormanlarda maden arama iznini kolaylaştırıyor.

Özgür Özel başkanlığındaki CHP grubuna kanun teklifine karşı çıkan köylüler de katıldı.

Prof. İlber Ortaylı Sözcü TV’de katliam kanuna isyan etti: Ağacı taşıyacağız diyen adam zeytini tanımıyordur

Zeytin ağaçlarının taşınabileceğini söyleyenlere isyan eden Prof. Ortaylı “Bu lafı edene gülerim. Zeytini tanıyor mu?” dedi.

AKP’nin zeytinlik alanlarda madenciliğin önünü açan tartışmalı yasa teklifinin komisyondan geçmesine bir tepki de Prof. İlber Ortaylı’dan geldi. SÖZCÜ TV’de Serap Belovacıklı’nın sorularını yanıtlayan Ortaylı, iktidarı kastederek şöyle konuştu:

ZEYTİN MEDENİYETTİR

“Sen nasıl zeytine karşı bu kadar küstah davranırsın? Zeytin medeniyettir, son derece besleyicidir. Zeytin nankörleri hiç sevmez. Zeytinlik vatan toprağıdır, koruyun” dedi. Zeytinliklerin taşınabileceğini söyleyenlere karşı da Ortaylı şunları söyledi: “Zeytini taşıyacağını söyleyen adam zeytin ağacına kaç kere çıkmış acaba veletken? Tanıyor mu acaba ağacı. Bu lafı edene gülerim. Taşımak fevkalade zor bir iştir. Zeytin ağacı hele çok istisnai olarak taşırsın. İspanya’da oldu o taşımaya kalktılar, yürümedi. Şimdi ancak törenler için sanat olayı için yerler yarattılar. 1000 yaşına gelmiş ağaç kolay mı taşımak.”

Mücahit Taha Özkaya

Ağaçlar taşınır diyen paralı rapor vermiş

Yasa teklifi hakkındaki tartışmalar devam ederken Nevşin Mengü’nün yayınına katılarak ‘zeytin ağacı taşınabilir’ diyen profesörün maden şirketi için rapor hazırladığı ortaya çıktı. Evrensel’deki habere göre söz konusu profesör Mücahit Taha Özkaya’nın doçent olduğu dönemde Kale Maden Şirketi için parayla rapor hazırladığını açıkladı.

Zeytin katliamına karşı ülke ayakta

İZMİR: İzmir’de Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla, “Zeytinime Dokunma” eylemi düzenlendi.

Zeytinliklerin madencilik projelerine açılmasını öngören yasa teklifi Türkiye’nin farklı şehirlerinde de protesto edildi.

İSTANBUL: Eylemde, “Sermayenin iklim kanununa geçit vermeyeceğiz” denildi.

Samsun, İzmir, İstanbul, Muğla başta olmak üzere meydanlarda toplanan vatandaşlar “Toprağıma dokunma” dedi.

SAMSUN: Samsun Tarım Orkam-Sen Şube Başkanı Erdem Avcı teklifin doğayı, tarımı ve yaşamı tehdit ettiğini söyledi.

Samsun’da bir araya gelen vatandaşlar, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifine tepki gösterdi.

Çevreciler ve köylüler Fethiye’de kaymakamlık binası önünde ve Foça’da ise PTT önünde bir araya geldi.

İklim Adaleti Koalisyonu ve birçok çevre ve emek örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu “Toprağımızı Vermeyeceğiz İstanbul Kampanya Grubu”, Kadıköy İskelede Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaptı. (ANKA)