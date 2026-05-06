2025 yılının kaydedilen en sıcak üçüncü yıl olması, Avrupa için dikkat çekici bir veri olarak raporlara yansıdı. Avrupa’nın bu hızlı ısınma sürecinin temelinde Arktik bölgesindeki aşırı ısınmanın yarattığı zincirleme etkiler, çevre politikaları sonucu azalan hava kirliliği ile güneş ışınlarını yansıtan aerosol miktarındaki düşüş yer aldı.

Ayrıca kar örtüsünün hızla azalmasıyla tetiklenen geri besleme döngüleri, ısınmayı daha da körüklüyor. Bu durum, 2025 yılı Mart ayında 1983'ten bu yana ölçülen en düşük üçüncü kar örtüsü seviyesine gerilen değerlerle birlikte, ısınma döngüsünü hızlandıran bir faktör olarak görülmeye başladı.

TÜRKİYE İÇİN RİSKLER ARTIYOR

Avrupa genelinde hissedilen bu değişim, Türkiye için de doğrudan sonuçlar doğuruyor. Küresel ısınmayla birlikte ekvatorda ısınan hava kütlelerinin kuzeye doğru ilerlediği ve 25-30 derece enlemleri arasında çökerek yüksek basınç alanları oluşturduğu gözlemlendi.

Bu çökme kuşağının son yıllarda kuzeye, yani Akdeniz havzasına doğru kayması, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede yağış rejimlerinin bozulmasına ve kuraklığın artmasına neden olacağı bildirildi.

YAZ AYLARINDA "ISI KUBBESİ" TEHDİDİ

Türkiye’yi bekleyen yeni iklim düzeninde, özellikle yaz aylarında oluşan "ısı kubbesi" adı verilen yüksek basınç sistemleri öne çıkıyor. Bu yapı, hava akışını hapsederek aşırı sıcak hava dalgalarının daha uzun süre etkili olmasına ve nem dengesinin kaybolmasına yol açıyor. Akdeniz havzasındaki bu atmosferik değişim, sadece sıcaklık artışını değil, aynı zamanda tarımsal üretim ve su kaynakları üzerinde de ciddi bir baskı oluşturuyor.

BUZULLARDAKİ KAYIP KÜRESEL ETKİYİ DERİNLEŞTİRİYOR

Artan sıcaklıklar Avrupa’daki buzulların erimesini hızlandırırken, Grönland Buz Örtüsü’nün bir yıl içinde 139 milyar ton buz kaybetmesi, deniz seviyelerinin yükselmesine ve kıyı ekosistemlerinin değişmesine katkıda bulunuyor.

Avrupa'daki bu genel ısınma tablosu, Türkiye'nin coğrafi konumu gereği iklim değişikliğinin etkilerini önümüzdeki dönemde daha şiddetli hissedeceğine dair sinyaller veriyor. Uzmanlar, Akdeniz havzasının daha kurak ve daha sıcak bir geleceğe doğru ilerlediği konusunda uyarıda bulundu.